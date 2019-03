La familia de Yoel, uno de los supuestos involucrados en el asalto a Ernesto Crescenti en el barrio porteño de Parque Chacabuco, decidió donar los órganos y arremetió en las redes sociales contra la policía.

"Te dejaron morir papito, nadie te ayudó. Sufriste mucho, te trataron como un perro mi vida. ¡Qué dolor, qué bronca, qué impotencia!", escribió una de sus hermanas del pibe de 16 años en Facebook, que añadió: "Asco a la Policía, la re concha bien de su madre. Lo dejaron re morir a mi hermano. Nadie lo quería vivo, manga de hijos de...".

Minutos más tarde, la joven borró el posteo y lo cambió por otro en donde se ven su mano y la de su hermano, internado, antes de morir. "Yoel no me dejes sola. Te hablé tanto, pero no me escuchabas... En qué momento creciste así, en qué momento pasó todo esto, sos tan chiquito. Qué dolor, loco, ya no aguanto", comentó.

La mano de Yoel, internado, y la de su hermana que lo despidió a través de Facebook.

Por otro lado, su novia Sol afirmó: "Volvé mi amor, compañero de todos mis días. Te había encontrado en el momento que más necesitaba a alguien. Fuiste el que dio todo por mí y yo por vos. Dale, mi chiquito lindo, no me sueltes jamás"

Paradojas del destieno, una de las últimos posteos del adolescente en la red social, era una foto de él fumando en Villa Zavaleta, con la frase "La vida me enseñó que no hay que tenerle miedo a la muerte ni a nadie".

Según afirman fuentes, Yoel tendría antecedentes por robo agravado, en una causa de septiembre de 2018 y ahora se espera el cotejo balístico entre la bala que le sacaron al chico de su cabeza y el arma con que se defendió del robo Crescenti, para determinar si el crimen del adolescente y el caso del médico están relacionados.