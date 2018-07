Se trata de Joaquín Martínez, un joven de 21 años que fue encontrado sin vida y con signos de golpes en una plaza del barrio porteño de Palermo, a pocas cuadras de su vivienda.



Martínez había salido de su casa para cursar un profesorado y fue encontrado sin vida alrededor de las 20 del jueves en la plaza Unidad Latinoamericana, ubicada en Medrano y Costa Rica.



La autopsia indicó que sufrió congestión edema pulmonar y edema cerebral difuso, es decir, que recibió varios golpes. Sin embargo, no se puede establecer las circunstancias del homicidio.



Los investigadores creen que pudo haber sufrido un asalto ya que le faltaba su celular y la tablet cuando fue encontrado.



Su muerte se produjo a pocos días de que su hermana de 14 años desapareció por unas horas y sus familiares movilizaron las redes sociales para su aparición. Sin embargo, aún no se vincularon los dos hechos.



Sonia, la madre del joven, declaró a Crónica: "Joaquín no consumía drogas, no le gustaba ir a boliches, era muy puntual cuando iba al profesorado, no salía ni un minuto antes, ni uno después. No nos dan más información, no nos dicen nada. Estamos desesperados".



"Tenía un amigo con el que salía a correr tres veces por semana", describió el padre del joven, Nicolás Martínez.



La investigación del caso está a cargo de la comisaría comunal 14 y el fiscal Ariel Yapur.