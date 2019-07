La rueda de reconocimiento a la que fue sometido este viernes el sospechoso de ser el violador serial que atacó a al menos ocho mujeres en Rosario fue negativa y el hombre será liberado en las próximas horas, informaron fuentes judiciales.



"Todas las víctimas que participaron de la rueda fueron coincidentes en el resultado negativo de la medida y no reconocieron a la persona que las había atacado", indicó el vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Carranza.



En ese sentido, Carranza explicó que "el hombre de 33 años detenido este jueves tiene una cicatriz en el rostro, pero no de las características que las víctimas habían manifestado en sus declaraciones".



A su vez, aclaró que luego de las medidas de rigor, "el hombre recuperará la libertad porque no está vinculado a la causa y no permanecerá imputado".



"De todas maneras, se está tramitando la extracción de sangre del detenido para que quede una muestra genética para una medida comparativa futura", remarcó.



En relación a la investigación, señaló que "hay medidas en curso para encontrar a esta persona con datos que se han aportado y nuevas declaraciones de las víctimas".



"En las próximas horas se realizará un fotofit en base a nuevas declaraciones de las víctimas", agregó.



Por su parte, una de las víctimas que participó de la rueda de reconocimiento realizada este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, dijo: "Obviamente el muchacho no es. No reconocí a ninguno de ellos".



"Tenía una leve expectativa de que fuera él, pero no. No puede ser que esté dando vueltas", señaló con respecto al sospechoso que continúa libre.



"Por lo que contaron las otras chicas, el tipo se mueve por todo Rosario, hay un montón de chicas que trabajan en los locales como yo que viven con miedo", resaltó la mujer.



El hombre fue detenido este jueves por la tarde durante un allanamiento en Juana Manso al 2800 por "similitudes en características físicas brindadas por las víctimas" y porque no hizo caso a la voz de alto que dieron los uniformados, indicaron fuentes judiciales.



El Ministerio de Seguridad de Santa Fe informó que el violador es un hombre de entre 30 y 35 años, de tez morena, ojos oscuros de 1,65 metros de estatura, pelo escaso, algo excedido de peso, con barriga y solicitó a la población aportar datos comunicándose con el 911.



Según la investigación de la fiscal Alejandra Raigal, el hombre buscado es investigado por haber cometido entre enero y julio de este año ocho robos seguidos de abusos sexuales contra mujeres de entre 17 y 40 años, aunque seis de ellas tienen 17 y 18.



En todos esos hechos, el agresor abordó a sus víctimas en la vía pública o en locales comerciales ubicados en distintos puntos de Rosario a los que ingresaba haciéndose pasar por cliente, les robaba y bajo amenaza con arma de fuego, abusaba de ellas.



Según el relato coincidente de las víctimas, el violador se moviliza en una moto con una caja blanca, similar a la de un repartidor.



Al difundir el identikit, las autoridades solicitaron a la comunidad, tomar los recaudos del caso y en caso de reconocerlo denunciar de inmediato a través del 911.



La causa está caratulada "abuso sexual con acceso carnal (tres hechos), abuso sexual simple (cinco hechos) y robo (ocho hechos)".