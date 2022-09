El 24 de agosto María Ninfa "Nina" Aquino se presentó a trabajar como lo hacia desde hace 12 años en la casa de VicenteLópez. Ese día encontró asesinados Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72) dentro del auto en el garege de la vivienda. Fue ella la que a llamó uno de los hijos del matrimonio, Martín Del Río, para avisarle.

Al día siguiente la mujer de 64 años quedó detenida. El mismo Martín había señalado que ella tenía un estuche donde creía que su madre guardaba las llaves de la caja de seguridad que había sido vaciada. Sumado a ciertas contradicciones de la mujer, para los investigadores ella podría ser la "entregadora" y quedó tras las rejas.

Tras un giro en la investigación con la detención de Martín acusado de ser el autor del crimen de sus padres, ella quedó en libertad pero sigue vinculada a la causa.

"Sobreseerla, es una posiblidad. El plazo de instrucción a partir de la indagatoria es 10 meses. Es decir es el tiempo máximo para investigarla. Claro que se puede tomar una decisión antes. Hay que tener toda la secuencia", dice a Cronica.com.ar una fuente con acceso a la investigación.

Hay prueba que aún no ha sido producida, teléfonos vinculados a la causa que aún no se abrieron. "En el supuesto caso que se encuentre algo que la involucre, si ya hubiese sido sobreseída sería cosa juzgada y no se la podría imputar", explica la fuente y aclara: "es sospechosa de hipótesis divergentes, pero no excluyentes".

Quienes están cerca de los fiscales afirman que se van a tomar "el tiempo necesario" para decidir.

"Nina debe ser sobreseída, y terminar con esta pesadilla judicial que la llevo a un calabozo injustamente durante 13 días", dice a Cronica.com.ar Hugo Lopez Carribero el defensor de Aquino.

Antes de ser liberada, el abogado pidió la ampliación indagatoria de su defendida, que los fiscales dieron esta semana. Ella decidió no ir.

“Yo me niego a ir a declarar a la fiscalía hasta que la Justicia ordene un careo con Martin Del Río, sino que me vengan a buscar con la fuerza pública”, dijo Nina a través de su abogado.

"El único acto obligatorio es el inicial. La única obligatoria es la primera donde se le dice de qué se la acusa y las pruebas que hay. Es un acto de defensa", explica una fuente con acceso al expediente.

"Si ella quiere presentarse o no es su derecho. Pero lo que no puede es poner condiciones. La instrucción la llevan los fiscales y son los que deciden los pasos a seguir", agrega la fuente.

Aquino todavía está imputada y parace que los fiscales se van a tomar su tiempo para desvincularla.