La cuarentena trajo una consecuencia que no era su objetivo, pero que resulta positivo la baja de los robos. La poca circulación en la calle hizo que hayan disminuido considerablemente los arrebatos en las calles, los motochorros robando celulares, las mecheras en los comercios, o los punguistas en el amontonamiento de gente. '' El delito disminuyó mucho por la baja circulación de personas en la calle, pero si crecieron las estafas por internet pidiéndole a la gente que pusiera sus datos'', dijo a Crónica el especialista en seguridad Martín Durán.

También el hecho de que todos los vecinos estén en las casas dificulta el ingreso a ellas sin que ninguna persona se de cuenta y llame a la policía.

''Los delincuentes están en contacto con otros que están en la cárcel, y no quieren ir justo ahora presos porque no saben si van a tener recursos necesarios para atenderlos si el virus llega al penal ', explica Durán y agrega ''es como antes de Navidad y Año Nuevo también disminuye porque no quieren estar presos en las fiestas y porque luego comienza la feria judicial".

Otro punto que explica la baja del delito es la cantidad de efectivos de todas las fuerzas de seguridad que hay en la calle. Sumado a los pocos autos circulando y los cierres de los ingresos a la ciudad se les hace muy complicado ''garantizar la fuga" como dicen ellos. Los mismo vecinos están muy alertas a que ningún otro viole la cuarentena, lo que hace aún más complicado que pasen desapercibidos. Y claro, a los delincuentes no se les da permiso para circular, con lo cuál al ser consultados por la policía por él y no tenerlo, podrían descubrir que tienen antecedentes. Hasta hacer el ''cuento del tío'' se les dificulta, porque los vecinos están muy comunicados entre sí. La baja del delito de robo no era el fin de la cuarentena, pero de manera lateral colaboró con el.

'En cambio la cuarentena agrava la violencia de género'', sostiene Duran. Este delito, como el abuso infantil, se comenten en general entre cuatro paredes, con lo cual el agresor está con la víctima todo el tiempo. Las instituciones del Estado y las organizaciones se están ocupando de cómo llegar cuando la víctima no puede pedir ayuda al estar el agresor todo el tiempo en la casa. Una vez mas los vecinos pueden y deben ayudar llamando al 911.