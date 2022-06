“El Noba” nació en un barrio humilde de Florencio Varela. Gracias a su pasión por las motos y la música se convirtió en un referente de la “Cumbia 420”, un género que creció a partir de la popularidad de “L-Gante”, quien dio paso a la aparición de otros artistas urbanos.

El viernes pasado sufrió un gravísimo siniestro con su moto que causó una gran conmoción y estuvo internado casi una semana en estado crítico en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Este jueves, Diego Storto, abogado del cantante, confirmó a Crónica HD que tiene muerte cerebral.

En varias ocasiones, había dejado en claro su pasión por la velocidad: "Lo que me gusta es la adrenalina. Algo que no me gusta es estar quieto o aburrido. Las motos son todo para mí, y le canto a eso porque son las secuencias que también pasan en el barrio".

Sin embargo, el cantante nunca se había imaginado que su amor por las motos iba a terminar en tragedia: "Me crié de guacho, andando en bici, viendo cómo los pibes tenían moto y estaban haciendo willy. Vos los veías y arrancabas haciendo willy en la bici, y cuando te comprabas una motito le mandabas a full".

Una vez, el cantante reveló que aún conserva el carnet de la UOCRA que lo identifica como “pintor profesional” en una entrevista en Telenoche. “Yo creo que la gente me eligió porque se siente identificada”, contó en esa ocasión.

Además, había aclarado de dónde venía su nombre artístico "Noba", que sale de “No bajo ni con pasta”, refiriendo a una pastilla que consumía.

Para sus vecinos de Florencio Varela, "El Noba" sigue siendo el mismo pibe de barrio.“Acá somos todos de Defe. Hemos estado en la hinchada metidos manejando los bombos con los pibes, así que imaginate”, había comentado.