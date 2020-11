A favor de los derechos de los animales, solidario con las víctimas de violencia de género y en contra de aborto legal. Así se mostraba en sus redes sociales Sebastián Damián Villareal, el acusado de haber herido a puñaladas a dos bailarinas en una escuela de danzas del barrio porteño de Palermo.

Se trata del responsable del intento de femicidio contra la profesora de baile y ex ShowMatch Julieta Antón (26), de quien Villarreal estaba "obsesionado"; y el ataque contra la dueña del lugar donde asistía a clases, Sofía Bovino (36), que intentó impedir el crimen.

.

“Esta sociedad machista, pobre mujer. Hay que cambiar la mentalidad”, reclamaba en una publicación de la red social Facebook, el 26 de mayo de 2018.

Otra de las publicaciones, con fecha del 30 de junio de 2018, constituye un verdadero descargo contra un caso de violencia de género: "Pobre mujer. No solo le hizo violencia física sino psicológica. Estas basuras llamadas hombres les hacen pensar así a las mujeres. Sigan denunciando, no creas en lo que dicen los hombres porque el que hace una vez lo hace mil veces más y no piensan en la familia".

Y continuó: "Son las personas que nos traen al mundo. 100% a favor de ustedes, no dejen que las maltraten físicamente, verbalmente ni mentalmente. Hoy tienen alguien que las va a defender. Sé que no es fácil pero crean en su gente y denuncien. Me da vergüenza cuando veo estas cosas, qué HDMP esta clase de hombres”.

Según el peritaje de una psiquiatra legista, Villareal dijo que sufre "alucinaciones" y será internado en una institución neuropsiquiátrica para ser diagnosticado y tratado hasta que no constituya un peligro para sí o para terceros.

.

La perito arribó a un diagnóstico presuntivo que indica que el acusado presenta una "descompensación psicótica en trastorno psicótico crónico y retardo mental".