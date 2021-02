El femicidio de Úrsula Bahillo, la joven que fue asesinada por su ex novio policía, Matías Ezequiel Martínez, de al menos una decena de puñaladas, conmovió a todo el mundo.

La cantidad de denuncias realizadas tanto por la joven como por otras dos mujeres por violencia de género el agente bonaerense, generó más indignación en la gente.

Hoy, tras conocerse que le otorgaron el botón de pánico a Úrsula el mismo día que ocurrió el crimen y que por una cuestión administrativa, no se lo pudieron dar, Fernando Vázquez Rodríguez, más conocido como "Fer Vázquez", productor musical y cantante de Rombai, hizo un comovedor posteo sobre Úrsula, a quien conoció porque la chica era fanática del grupo uruguayo.

.

"Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades, eras demasiado tierna y amorosa. No te merecías esto. Es culpa de la put.. sociedad en la que vivimos que no nos protege lo suficiente. Me da muchísima rabia, me desespera", afirmó el oriundo de Montevideo.

"¿Cómo pueden seguir pasando estas cosas? ¿Cómo siguen habiendo personas que piensan tener el derecho de decidir sobre la vida de otro? Este pibe es un cag.., un hijo de pu..., que merece que la ley haga justicia. Pero además hay muchos más por ahí dando vueltas", reflexionó.

.

"Me encantaría que se aprenda y que las cosas cambien. Pero la verdad, esto me quita las esperanzas. Estoy realmente muy dolido. Mis condolencias para su familia y seres queridos. Debería darnos vergüenza a todos como sociedad. Justicia por Úrsula”, posteó quien fuera también el creador y productor de Maramá.

.

Otros artistas reconocidos que expresaron su dolor por el femicidio de Úrsula fueron Natalie Pérez y Lali Espósito, quien pidieron justicia.