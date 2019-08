Laura Gutiérrez, la policía acribillada a tiros por su ex pareja en La Plata, compartió el pasado viernes un último posteo en su perfil de Facebook en que aseguraba que "la sociedad está jodida" y que "la humanidad está perdida". Con esa publicación, la joven invitó a reflexionar a sus seguidores.

En la mañana del pasado domingo, la oficial del Comando de Patrullas fue hallada asesinada de cinco disparos en el brazo, tórax, cuello y abdomen en su departamento ubicado en Calle 2, entre 61 y 62, en la ciudad de La Plata. En el mismo lugar estaba su ex novio, Danilo Acevedo, quien tenía una herida de bala en la cabeza.

Laura Gutiérrez y su ex pareja, Danilo Acevedo.

Según sospechan los investigadores, Acevedo -integrante del Cuerpo de Caballería- atacó a Laura y luegó intento quitarse la vida, sin éxito. El hombre fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en el hospital San Martín.

“Una ‘mujer’ le pega al chófer de colectivo por no bajarla a donde ella se le canta en vez de respetar la parada. Un anciano es asesinado por robar comida, que por más de que no sepan que sufría demencia, él mismo estaba desarmado e indefenso. Muchos maltratan y matan animales indefensos por placer y comercialización”, publicó el viernes pasado la víctima.

Y continúo: “El Amazonas arde intencionalmente junto a las miles de especies que allí habitan, mientras que una iglesia histórica también ardió y se juntó millones en 24 horas para su restauración. Homicidios, violaciones, desapariciones, trata de personas, abusos... Políticas y políticos que generan violencia y odio”.

En un último párrafo, la mujer cerró la reflexión de la siguiente manera: “Con el 5% de ‘las riquezas del Vaticano’ alimentas a todo África y de ahí solo sale ‘recen por todos’. Esto no llega ni al 1% de todo lo malo que sucede en cada país, en el mundo en sí, y quienes tienen el poder para cambiar las cosas desde los llamados ‘políticos’ hasta grandes empresarios (ya que un ciudadano común solo no puede) no lo hacen, y el mundo sigue su rumbo, girando hasta agotarse”.

La publicación de la víctima en su perfil de Facebook.

El caso fue caratulado como “femicidio seguido de suicidio en grado de tentativa” y es instruido por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.