Mientras un grupo de padres cortaba la Autopista General Paz, otro continuaba el reclamo en la puerta del Jardín de infantes Nº 10 del barrio porteño de Villa Lugano. Ahí, dieron detalles sobre las canciones que el profesor denunciado por abuso sexual les cantaba a los nenes.



"Mi nene vio como el profesor Matías Bisso le decía 'te amo' a una nena. Todo esto empezó con la sala amarilla del turno tarde pero decían que las madres eran todas locas y la directora se reía", contó uno de los padres.



A continuación, relató: "Cantaba la canción del elefante trompita para tocarlos. La directora dijo que a un nene se le cayó el pantalón solo. Además, los nenes veían que se rascaba el pito, y él decía que no lo volvería a hacer".



Más testimonios



Otro de los padres presentes en la puerta del jardín continuó con el relato. "Jugaban a las cosquillas, cantaban y así les tocaba las partes íntimas. Queremos pedir que destituyan a todos. Que no queden ni los cómplices".



"Se va a pedir la cámara gesell para que declaren los chicos, los padres, los docentes y los maestros. Él cantaba la canción 'pimpón, se bajaba el pantalón' y se los bajaba él. En la causa hay testimonios, audios y videos", siguió.



"El Ministerio de Educación los defiende y dicen que somos todos mentirosos. En vez de estar defendiendo la educación pública, se ponen en contra de los padres", dijo, indignado.



El padre aclaró que no les quisieron dar una reunión y que les comunicaron que lo importante era "que los chicos terminen las clases y se les entregue el diploma". Y concluyó: "Hasta que no nos firmen este papel y destituyan a todos, no nos vamos a ir".



Por último, un padre transmitió la insólita respuesta que le dieron desde el Ministerio: "Nos dijeron que hasta que un médico no presente una prueba no van a hacer nada, que sólo eran tres casos a la tarde y que las madres estaban calientes con el profesor".



Las declaraciones



#CrónicaAlMediodía | Continúa la tensión el jardín de infantes donde profesor de música es denunciado por abusar de sus alumnos. Padre del establecimiento: "Les cantaba pin-pon pin-pon se bajaba el pantalón". pic.twitter.com/Z6sunfFMS4 — Crónica TV (@CronicaTV) 10 de diciembre de 2018