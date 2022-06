Stella Maris Ramirez, de 26 años, fue golpeada y decapitada en en Lima, partido de Zarate, por el femicidio están siendo juzgados su marido Carlos Entiveros y la complicidad de su suegra Amelia Lezcano en el Tribunal 1 de Campana

"Que condenen a estos dos lacras asesinos es lo único que espero. La vida de mi hija no me la devuelve nadie", dice a Cronica.com.ar María Stella Soberon desde Chaco, donde nació su hija y ahora vive con su nieta tras el femicidio de su mamá el 2 de agosto de 2019.

.

"Estan los dos impuntados en asesinato, son 50 y 50. No se sabe quién de los dos la terminó de matar. Esas dos lacras son los que lo saben. El fiscal me dijo que la decapitaron cuando todavía estaba viva", sostiene la mamá de la víctima.

"En la audiencia lloraron, esas lágrimas falsas no convencen a nadie. Los jueces saben que están mintiendo. Quieren involucrar a mi hija con el alcohol y el uso de armas. Ensucian la memoria de mi hija. Yo que el juez ni los escucharía", afirma Stella indignada con lo que están diciendo de su hija.

"La asesina llevó una de sus hijas a declarar, qué validez puede tener, no va a ir a hablar mal del hermano y la madre. Esta señora jamás la quiso a mi hija, siempre fue maltratada por ella. No lo digo solo yo, lo declararon los testigos. Cuando mi hija vino a Chaco para que conocieramos a la nena me contó las agresiones de esta señora", relata la mujer que forma parte de Familiares Atravesados por el Femicidio.

"Mi nieta está conmigo, yo tengo la tenencia. Ella tenía cinco años, me contó todo y yo lo dije en el Tribunal el día que declaré. Me dijo que la abuela Amelia golpeó a su mamá y que el papá le hizo abrir la boca para ponerle un arma. ¿De donde una nena va sacar algo así si no lo vió?. Ella declaró en Cámara Gesell pero parece quie hay un problema de audio. Todo lo que pasó está en su cabeza y no se le va a borrar nunca", sostiene la mujer.

.

"Mi hija nació acá en Chaco. Ellos son de Corrrientes, pero por cuestiones de trabajo de él se fueron a Lima donde la mataron. Habían tenido problemas anteriores pero ella iba a la comisaría y no le tomaban la denuncia. Me enteré de que a otras chicas tampoco se las tomaban y la fiscalía nunca se enteró. Da mucha impotencia", afirma la mamá.

"Ella ya no está pero estoy yo para defender su memoria. No voy a permitir que ensucien a mi hija. Era una chica sumisa, que jamás nadie la apuntó con el dedo. No voy a permitir que estas lacras hablen mal de mi hija. ¿No les bastó con haberla matado?. Ojala los jueces se den cuentan", reclama.

Cuando describe a su hija Stella dice: "no era muy sociable, iba de la escuela a la casa. Estudiaba para maestra jardinera, cuando se fue a vivir con él abandonó. Me enojé mucho porque dejó de estudiar. Al poco tiempo quedó embarazada. Me dijo que se iba a dedicar a la beba y después iba a retomar los estudios. Antes que la mataran había vuelto a a estudiar".

"Ahora apareció un testigo que dice que era el amante de mi hija. Cuándo iba a tenerlo si el tipo no le perdía pisada.Y ella se movía a todos lados con su hija, en qué momento iba a tener a un amante. Además ella no se iba a ir con ningún amante. Me está haciendo mucho mal que la quieran ensuciar. El la tenía aislada de nosotros", sostiene Stella.

"Aún no me dieron la fecha del veredicto. Se tienen que pudrir en la cárcel los dos. Ella estuvo presa un tiempo y después no se por qué salió. El está detenido", afirma.