El joven de 27 años, padre de una nena de 7.

Un joven de 27 años que este miércoles había sido golpeado en pleno centro porteño por un desconocido murió este viernes en el hospital Ramos Mejía como consecuencia de la grave herida que sufrió en el cráneo. Se investiga si el ataque estuvo relacionado con la vestimenta de la víctima, quien llevaba puesta una camiseta del club Boca Juniors.

El cuñado de la víctima, Sebastián, relató a Crónica TV: "Él fue a la casa del amigo a ver el partido de Boca vs. Palmeiras y le pegaron a él y a su hermano en la avenida 9 de Julio. Emanuel se cayó y se golpeó la cabeza".

Agregó: "Trabaja todos los días desde la mañana hasta la tarde. Él quería ser escribano. Tiene un hijo de 7 años. Lo mataron a seis cuadras de su casa. Hace dos días está sufriendo en una camilla mientras que el asesino está afuera y nadie lo agarró. Necesitamos testigos que nos ayuden".

#SiempreNoticias Fue a ver #Boca vs. #Palmeiras a la casa de su amigo, lo atacaron brutalmente en la 9 de Julio y murió tras agonizar durante 2 días. No hay detenidos. Familiares destrozados buscan testigos. pic.twitter.com/nOmzXSIqkY — Crónica TV (@CronicaTV) 2 de noviembre de 2018



Fuentes judiciales indicaron que el homicidio de Emanuel Ojeda es investigado por la fiscal de instrucción 37, Romina Monteleone, quien dio directivas al personal de investigaciones de la comuna 1, jurisdicción donde se produjo el hecho, para dar con el responsable de la agresión.



En tanto, un tío de la víctima, Raúl Ojeda, relató al canal TN que el hecho sucedió este miércoles, alrededor de las 4, en la esquina de Lima y Rivadavia, donde funciona la panchería de 24 horas "Panchu".



Aseguró que cerca de las 7 un hermano de Emanuel, llamado Javier se había comunicado con él y le había dicho que estaban con "un problema muy grande en el hospital", por lo que concurrió con su cuñado para ver qué había sucedido.



"Nos enteramos de que ellos iban caminando con la camiseta de Boca y salieron varios de River que los empezaron a insultar, le pegaron y a él lo dejaron muerto. No sabemos con qué le pegaron", sostuvo Raúl.



De acuerdo con la versión que le dio su sobrino, "salió una persona que les empezó a gritar 'la concha de tu madre, bostero hijo de puta', y después los atacaron y ellos se quisieron defender".

Poco después, "la gente se metió y los separó" y Javier vio que su hermano, (que estaba tirado en el suelo) "cuando lo quiso levantar y le decía 'dale ya pasó', no pudo, ya no respondía".



El joven fue llevado al hospital Ramos Mejía, donde ingresó alrededor de las 6 sin signos vitales y quedó internado con respirador artificial hasta este mediodía, cuando le declararon la muerte cerebral.



"El médico dice que no sabe con qué le pegaron, fue algo contundente, un fierro o una botella llena, fueron más que trompadas", aseguró el tío de Emanuel, quien agregó que no sabe si los agresores tenían armas.



Respecto de su otro sobrino, Javier, aseguró que "está bien, pero tiene golpeada la cabeza, el ojo colorado, parte de la cara inflamada y le duelen las costillas".



Por su parte, Nadia, hermana de Emanuel, dijo que la familia reclama a la comisaría 4ta las filmaciones de las cámaras de la zona para ver si pudieron captar el momento del ataque o testigos del hecho.



"Aparentemente, era una persona que estaba parada en el lugar, lo ideal sería que la comisaría se ponga en campaña en conseguir esa filmación porque esa persona mató a mi hermano", agregó la joven.