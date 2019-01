Juan Carlos es el encargado del edificio donde vivía Gisel Romina Varela, la policía asesinada por su ex pareja Sergio Alejandro Cejas. El hombre fue testigos de innumerables episodios de control que ejercía el femicida sobre quien pesaba una orden de restricción que violaba constantemente.

"Esta persona estaba obsesionado porque no entraba en sus cabales. Tenía orden de restricción lo saqué 5 veces yo del interior del edificio. Y otras tantas la policía. El miércoles pasado fue la última vez que lo saqué y el jueves estaba acá afuera parado, me avisó un vecino. Controlaba quien salía y quien entraba a ver si podía ingresar", relató el encargado.

Los vecinos también tenían órdenes de no dejarlo pasar, ya que en varias oportunidades se apersonaba en el ingreso al edificio simulando hablar por teléfono con una menor a quien le decía que no podía subir porque no le andaban las llaves. Ante esta situación, la gente lo dejaba pasar.

"El 7 de agosto fue el día que la golpeó mal. Ese día un vecino llamó a la policía porque pedía auxilio ella y la nena. Subí con la policía y el me dijo 'es una discusión de pareja'. Se hizo la orden de detención y lo trasladaron. En su mochila tenía una llave para entrar acá al edificio", relató. "Gisel tenía dos obsesiones: su trabajo y su hija", finalizó Juan Carlos.