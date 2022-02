Una chica de 15 años fue abusada por el mejor amigo de su padre en la ciudad balnearia de Mar del Tuyú. Se trata de una historia terrible, ya que el hombre se ganó la confianza de toda la familia. Incluso era como un tío para la adolescente.

Se trata de Leandro Pinto, el presunto abusador de la hija de Matías, amigo de toda la vida. Pinto es profesor de informática en una escuela y con el paso de los años fue tomando confianza con la familia de su amigo.

Leandro llevó a la víctima a la escuela durante cuatro meses, porque iban al mismo establecimiento. La relación de ellos era de sobrina-tío. Después de tantos viajes, en el camino el profesor de informática comenzó a acosar a la adolescente, después a mostrarle sus partes íntimas y a querer tocarla. También le mandaba capturas de chats en los que claramente se le veía el pene, según fuentes de la investigación hay videos que demuestran esto. La denuncia ya está hecha y todo está en la Fiscalía n.º 1 del partido de La Costa.

En diálogo con Crónica HD, Matías, el padre de la víctima dio testimonio de este terrible caso. "Claramente, era mi amigo hasta el 29 de enero que me entero porque mi hija nos cuenta a mi mujer y a mí lo que había sucedido", comenzó la nota el hombre.

Ante la impactante noticia, Matías quedó muy sorprendido e indignado. "Nos cayó como una bomba en su momento". Además, precisó que ambos habían concurrido juntos a la escuela, una amistad de años que terminó de una forma inesperada, ya que el vínculo se rompió después del trágico hecho.

"Hemos compartido miles de momentos juntos hasta que, bueno abusando de la confianza y de la hospitalidad que le habíamos dado" pasó lo que pasó. Matías contó que su hija es la princesa de Mar del Tuyú, un dato que le pareció importante que la gente sepa. Ella "es conocida socialmente, participó de muchos eventos, una niña muy carismática, muy dada y en ese sentido esta persona abusando sexualmente de ella".

Los macabros detalles del abuso

La adolescente estaba amenazada por su abusador de no contar nada. "La acosó, la amenazó con que no me cuente nada a mí por qué nadie le iba a creer", contó el papá de la víctima.

Claramente, después de lo que sucedió Matías no tiene vínculo con Leandro. "Ya meterse con mi hija mayor supera absolutamente todos los límites y uno ya no toma reparo".

Por último, Matías contó que con su hija decidieron contar socialmente para que se sepa del caso y porque entienden que "la justicia viene lenta en todo el desarrollo, en toda la investigación". Además, es importante que los establecimientos públicos estén al tanto de la causa, porque él es un profesor.

Ante la pregunta del periodista si el acusado ya estaba en la comisaría, el papá de la chica de 15 años dijo que "no está detenido porque la justicia viene lenta. Hace casi un mes que ya hicimos la denuncia por abuso donde él la hostigó, le mostró su miembro cuando la traía de la escuela a mi casa en el auto".