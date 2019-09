El padre del inspector de tránsito atropellado en Palermo y que se encuentra hospitalizado en terapia intensiva pidió que se haga Justicia y consideró que el periodista imputado “tiene que pagar por lo que hizo”.



“Que la justicia cumpla lo que tenga que hacer. Si tiene que ir preso, que vaya, si no tiene que ir preso, que no vaya. Mi sensación es que tiene que pagar por lo que hizo, poco o mucho pero tiene que pagar”, dijo a la prensa Agustín Siciliano, padre del agente herido, en la puerta del Hospital Fernández.



“Es el único hijo que tengo. Me gustaría estar yo en el lugar de él”, manifestó el papá de la víctima. Al ser consultado por el video en el que quedó registrada la secuencia en la que el auto embiste a su hijo Santiago y a la compañera que falleció, el padre dijo: “Las imágenes del video me impresionaron y no las quise ver”.

El hombre explicó que su hijo hacía tres años que trabajaba en la Dirección de Tránsito y que hace unos “30 días” había cambiado su turno por los fines de semana en horario nocturno “para poder terminar sus estudios universitarios”.



Sobre lo que hijo le comentaba de su trabajo como inspector de tránsito, Agustín señaló que “lo que decía era que era peligroso el reaccionar de las personas, que reaccionaban todas mal, que lo insultaban y que intentaron pegarle alguna vez”.



“Y me contó -continuó-, que en no sé que parque, un compañero de él paró una moto con dos sujetos, le iba a pedir el documento, le sacaron un revólver y le dijeron 'este es mi documento'”. El hombre afirmó que Santiago “nunca tuvo temor” que “es un chico muy valiente, capaz y deportista", y sobre los inspectores de tránsito, señaló que “la ley y el Estado no los protege”.

Sobre el estado de salud, indicó: “Los médicos son realistas, crear falsas expectativas no sirve. Ellos dijeron todo lo que puede pasar. Que hay que esperar 48 horas, que puede tener una infección pulmonar y la cadera la tiene rota en tres partes y tendrán que operarlo”.