Una de las tías de Exequiel Sanso, el joven desaparecido desde el momento mismo en que ocurrió el triple crimen de Melchor Romero, describió a su sobrino como un "chico aplicado" a quien no imagina cometiendo semejante masacre. La mujer, hermana de Graciela Holsbak, cree que al chico le pasó algo y que probablemente "alguien lo tiene secuestrado".

En tanto, más de 150 policías y bomberos rastrillaron toda la tarde del domingo una cantera en una zona descampada de Melchor Romero. Norma, tal como se identificó ante Crónica HD, se mostró contrariada con las sospechas que pesan sobre su sobrino. "No es un nene que tenga miles de amigos y es muy tranquilo", lo describió.

Por eso afirmó: "Yo pienso que algo le pasó o que alguien lo tiene". El joven de 17 años es intensamente buscado desde el 1º de enero, día en que aparecieron los cuerpos de Holsbak, su pareja Raúl Bravo y la nieta de la mujer, de cinco años, Alma Manino en la casa de 523 entre 164 y 165.

"Es un nene muy educado, que jugaba con su primo y los chicos del barrio", dijo Norma y reveló que ella nunca supo sobre su supuesta destreza para fabricar cuchillos. "Graciela nunca me contó eso", dijo.

"Cuando Exequiel aparezca todo se va a esclarecer, necesito que aparezca con vida", agregó en declaraciones televisivas. Sobre las presuntas peleas con su madre y con su pareja, ambos víctimas del brutal crimen, Norma les restó importancia. "Peleas de madre e hijo adolescente, pero a este punto me parece que no. Uno piensa y piensa y conozco al nene y no creo que sea capaz", agregó.

También indicó que Exequiel no tiene celular porque usaba el de su madre y confirmó que vale la cena de fin de año el chico la pasó con Melina, una de sus hermanas. "Creo que mi sobrino es una víctima", agregó.