Apresaron a hombre que era buscado tras ser condenado a diez años de cárcel por abusar sexualmente de su sobrino

Un individuo, que era buscado por la Justicia luego de ser condenado a diez años de cárcel por haber abusado sexualmente del sobrino de su ex novia, fue detenido por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), en el barrio porteño de Mataderos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 37 años, resultó apresado al ser interceptado en la vía pública, en Corvalán al 1700, casi en el cruce con Remedios y en las cercanías de la vivienda de su padre.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los integrantes de la División Búsqueda de Prófugos y en base a las directivas que fueron impartidas por la magistrada Cinthia Raquel Oberlander, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires.

Trascendió que el hombre aparece sindicado de haber ultrajado, en reiteradas oportunidades, al sobrino de su ex pareja, con la que convivió entre 2014 y 2018.

La denuncia en contra del acusado

Consta en el sumario que la familia del chico radicó la correspondiente denuncia y los investigadores certificaron la veracidad de lo narrado en el expediente.

Al cabo de un debate oral y público, el individuo fue condenado a diez años de prisión, pero al interponer un recurso de casación, continuó en libertad, hasta que, en noviembre de 2025, el beneficio finalizó rechazado y quedó firme la sentencia en su contra, pero entonces dicho sujeto, por tal motivo, resolvió darse a la fuga.

De manera preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Abuso sexual agravado".

Por F.V.

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