Hernán Ranieri, el último agente de prensa de Ricardo Fort declaró que "no tiene nada que ocultar" luego de haber sido detenido por la policía en el barrio porteño de Palermo en el marco de la investigación por los casos de abuso de menores de edad alojados en la pensión del Club Atlético Independiente.

Luego del operativo, el acusado relató que fue a almorzar, compró unas cosas, entró a la cochera y se encontró con la policía. Agregó que los efectivos lo hicieron bajar del auto y le informaron: "es una orden de allanamiento, te vamos a decir por qué es cuando llegue la fiscal".

"Revisaron todo el lugar durante cuatro horas y media"

Continuó: "Cuando subimos a mi departamento me dijeron que era por una causa de abusos en Independiente. Les dí mi celular desbloqueado, mi iPad, mis cosas y los dejé entrar a mi casa. Les di todo para que vean que no tengo nada que ocultar, revisaron todo el lugar durante cuatro horas y media".

La fiscal María Soledad Garibaldi investiga desde marzo al menos 20 casos de abusos contra jugadores de las divisiones menores de Independiente, causa en la que hay siete detenidos, seis de ellos con pedido de procesamiento y prisión preventiva.

"Trabajé con Cohen Arazi en Esperanto"

En cuanto a su relación con Leonardo Cohen Arazi, manifestó que "sólo compartimos un trabajo hace años en el boliche Esperanto de Palermo".

"El único problema que hay en este país se llama Natacha Jaitt"

Además, apuntó contra Natacha Jaitt y dijo: "El único problema que hay en este país se llama Natacha Jaitt, siempre habla mal de todo el mundo y me nombró porque se enoja con la gente que era amiga de ella y la ayudó toda la vida".

Agregó: "Me nombró varias veces en las redes, habló mal de todos mis amigos porque no está bien, creo que por eso me metieron en la causa".

En tanto, Jaitt manifestó a través de su cuenta de Twitter: "Al fin. Vamos avanzando. Cayó el segundo "perejil" Hernán Ranieri, pero con más contactos y más guita que Cohen Arazi en cuanto a la pedofilia".



También se cuestionó: "¿Dónde están los que me cuestionaban las pruebas que yo presenté en la causa yendo siete veces a la fiscalía?"

Al fin vamos avanzandooo Garibaldiiiiii! ����cayó el 2do perejil Hernán Ranieri, pero con más contactos y más guita q Cohen Arazi en cuanto a la #Pedofilia , eu donde están los q me cuestionaban las pruebas hijsdptaaaaa que YO presenté en la causa yendo 7 veces a la fiscalía? �� — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 19 de junio de 2018

Ranieri fue detectado en la calle y se incautó su teléfono porque "puede haber mucha información útil" para la investigación. El allanamiento se realizó su domicilio situado en la calle Niceto Vega al 5700 del barrio de Palermo.



La investigación se inició por una denuncia que realizó el club Independiente, luego de que un adolescente de 14 años revelara al psicólogo de la pensión del club de Avellaneda que era víctima de abusos sexuales.