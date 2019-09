Tras hallar en una casa quinta el cuerpo enterrado de Navila Garay, la adolescente de 15 años a la que buscaron durante cinco días en Chascomús, la causa tuvo a su primer sospechoso por el femicidio: Néstor "Lito" Garay (56). El hombre está detenido, pero la familia de la vícima desconfía de que haya actuado solo y pide que investiguen si hubo más personas involucradas.

A pesar de que el celular de Navila todavía no apareció, trascendió a raíz del análisis de los registros telefónicos, que existían comunicaciones previas y frecuentes entre la joven y el acusado. El dato reforzaría la denuncia de la familia contra Garay. No obstante, no apuntaron solo contra él sino que también a su pareja, que está libre, por su presunta complicidad en el hecho.

Néstor Garay, el detenido por el crimen.

Para la familia de Navila, Garay no mató solo: "Navila era joven y fuerte, uno solo no podía hacer eso. El asesino tuvo que tener ayuda. A nosotros, los vecinos nos dijeron que la pareja fue con el auto y a las 5 de la mañana cargaron cosas. Después se fueron", denunció Pablo, el tío de la víctima, y apuntó a la pareja del detenido. "Para mí lo ayudó y es conocido acá en Chascomús que esa mujer recluta jovencitas para prostituirlas, todos lo saben, la Policía también, pero lo encubren", añadió.

La joven fue vista por última vez el martes 10 de septiembre. Ella había ido a la casa de Néstor, el jardinero que ahora está detenido por el crimen. Navila trabajaba limpiando la vivienda de Machado y Perú, a la cual iba algunas veces por semanas, según confirmaron su madre y su tío.

El remisero contó que la dejó en esa dirección y que fue "Lito" quien salió a pagar el viaje. Cuando la chica desapareció, lo fueron a buscar pero no lo encontraron.

Néstor Garay fue empleado del círculo de suboficiales de la Policía Federal. En la actualidad, ejercía de parquero y los propietarios le pagaban para cortar el pasto y cuidar las casaquintas, deshabitadas durante la semana. En una de ellas hallaron enterrada a Navila.

Para la fiscal Daniela Bertoletti, esa quinta fue la escena del crimen. En la autopsia se estableció que Navila falleció por "hemorragia cerebral masiva causada por la fractura múltiple de cráneo". Recibió 17 golpes en la cabeza con un elemento contundente. En el cuarto de herramientas, justo al lado del lugar del hallazgo del cuerpo, secuestraron una maza.

