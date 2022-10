Ricardo Alberto Rodríguez fue condenado hoy a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su expareja, Claudia Repetto, y enterrar su cuerpo en un descampado en las afueras de Mar del Plata, en marzo de 2020.

Rodríguez, de 57 años, fue sentenciado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1. La sentencia fue dada a conocer este mediodía en los tribunales marplatenses por los jueces Mariana Iriani, Ricardo Perdichizzi y Juan Galarreta, quienes de manera unánime consideraron acreditado que Rodríguez asesinó a la mujer a golpes cuando salía de su vivienda en el barrio Termas Huinco, el 1 de marzo de 2020. Luego ocultó su cadáver a la vera de la ruta 11, camino a Miramar.

Ricardo Rodriguez fue condenado por el crimen de su ex pareja



El hombre fue hallado culpable del delito de "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género".







La pena dictada por el tribunal fue en línea con el pedido realizado tanto por la fiscalía como por el abogado de la familia de la mujer.



"Se hizo justicia", dijo Jorge el hemano de la víctima que junto al resto de los familiares siguió la lectura de la sentencia en el séptimo piso de los tribunales.



"Tenemos la tranquilidad de que se hizo justicia, y que esta persona va a pagar por lo que hizo. Necesitábamos una reparación desde la justicia y hemos logrado lo que buscábamos. Lo mas preciado ya no lo tenemos pero espero que esto sirva de antecedente para que no pase de nuevo", expresó.



El abogado de la familia, Maximiliano Orsini, sostuvo por su parte que "la pena fue la esperada en base a la prueba contundente que se expuso".



El imputado no estuvo presente en el TOC y siguió la audiencia por videoconferencia desde la Unidad Penal 44, donde cumple prisión preventiva desde su detención.

Los magistrados pidieron además que se dispusiera una capacitación en materia de género para el personal de la Comisaría 3ra., a cargo de la búsqueda de la mujer tras su desaparición.



Ordenó a su vez que se investiguen las acusaciones realizadas por la ex esposa del imputado durante su declaración como testigo, en la que aseguró que Rodríguez trató de ahorcarla en 2013.