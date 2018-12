Carolina Carballido Calatayud, una de las fiscales que este martes denunció al femicida Fernando Farré por amenazas, aseguró que lo cree capaz de querer verlas "muertas" a ella y a su colega Laura Zyseskind, por haber logrado su condena a prisión perpetua.



“El comentario que quería matarnos debe ser cierto. Esta persona está llena de odio, rencor y resentimiento. Seguramente nos odia y nos quiere ver muertas porque no puede creer que dos mujeres hayan logrado que fuera a la cárcel, algo que él pensaba que podía evitar por el solo hecho de ser Fernando Farré", afirmó Carballido.



“Su ego y narcisismo lo hacen querer estar en noticia todo el tiempo y no da puntada sin hilo. Seguramente quiere un beneficio con todo esto”, aseguró la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Violencia de Género de Pilar.



Respecto al trascendido de los mensajes intimidatorios, sostuvo "no es para preocuparse pero sí para ocuparse", ya que "tanto como funcionarias y como mujeres" no están dispuestas junto a Zyseskind "dejar pasar estas manifestaciones".