Durante la pandemia creció el sistema de cursada online, y también los índices de violencia doméstica. Ambos datos fueron reconfirmados esta semana, con un caso protagonizado por una joven estudiante de la carrera de Obstetricia en la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata quien fue atacada por su marido mientras tomaba una clase por Zoom. La profesora y sus compañeras notaron la agresión, y la victima lo confirmó por WhatsApp, y gracias a eso pudo ser rescatada.



.



Fuentes Judiciales confirmaron que el hecho de violencia se registró mientras la mujer participaba de una clase desde su casa de la localidad bonaerense de Claypole. "Aparentemente la clase era normal, hasta que todos notaron que la victima comenzó a llorar, y ante el impactante cuadro, la profesora le escribió un mensaje". Minutos antes, los participantes del zoom vieron que a la joven se le cayó el celular, y comprendieron que había sido producto de un golpe que recibió.

Así pidió auxilio durante la clase

"¿Estás bien?", preguntó la docente, que recibió una respuesta verbal afirmativa pero no se quedó conforme. Por eso le escribió un mensaje, que la chica contestó: "Estoy con mi marido que me acaba de golpear, y está vigilando que no diga nada".



.



Inmediatamente, dos de las estudiantes que participaban del encuentro, que son policías, dieron aviso a las fuerzas de seguridad de la zona, que en pocos minutos llegaron en un patrullero a la vivienda y lograron reducir al violento, poniendo a resguardo a su víctima.

Además, un equipo de la Comisaría de la mujer de Almirante Brown informó a la familia de la chica y su hermano fue a buscarla. Mientras tanto, el acusado fue trasladado hasta la seccional, donde quedó demorado y en las próximas horas se espera una resolución sobre su situación judicial.