Cita para comprar, final con detención: así cayó la venta de celulares robados

Una mujer fue detenida y otra demorada en San Francisco Solano luego de que una víctima lograra recuperar sus teléfonos celulares robados al detectar que estaban siendo ofrecidos a la venta a través de la plataforma Facebook Marketplace.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 4ª, con apoyo de Patrulla Urbana. Todo comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas, que recorrían su cuadrante, fueron alertados para dirigirse a la intersección de calle 845 y avenida Donato Álvarez, donde personal municipal tenía retenidas a dos mujeres.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que ambas habían sido reducidas momentos antes. En el sitio también se encontraba la víctima, quien explicó que días atrás le habían robado dos teléfonos celulares en Claypole.

Según su testimonio, tras el hecho logró identificar que los dispositivos estaban siendo publicados para la venta en Facebook Marketplace. A partir de ello, se contactó con la supuesta vendedora y, luego de intercambiar mensajes, acordó un punto de encuentro que resultó ser el lugar donde finalmente intervino la Policía.

Durante el operativo, los agentes incautaron dos teléfonos marca iPhone. Al ser exhibidos, la víctima pudo desbloquearlos y comprobó que conservaban sus cuentas activas y configuraciones originales, confirmando así que eran los equipos sustraídos.

Ante esta situación, ambas mujeres fueron trasladadas a la Comisaría Quilmes 4ª de Solano. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso la detención de una de ellas por el delito correspondiente y ordenó su remisión a sede judicial.

En tanto, la otra mujer fue liberada, aunque quedó supeditada a la causa.

La investigación continúa para determinar si las implicadas están vinculadas a otros hechos similares relacionados con la comercialización de objetos robados a través de plataformas digitales.