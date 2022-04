Iara Sabrina Rueda, de 16 años, fue victima de femicidio en septiembre del 2020 en la ciudad jujeña de Palpalá. Hay tres detenidos y ahora imputaron a ocho policías que demoraron la búsqueda.

"El 23 de septiembre del 2020 salió de casa por un trabajo práctico. No regresó nosotros llegamos de trabaja. 20.30 y no estaba. Salimos corriendo a poner la denuncia y buscarla. No esperamos nada, pero la policía si. Seis días después aparece su cuerpo, e. 28 de spetiembre", dice a Crónica.com.ar la mamá Mónica Cunchila, quien junto su esposo Juan José Rueda y sus otras tres hijas no dejaron de luchar.

Los papás de Iara en una de las tantas marcas en reclamo de Justicia.

"Los policías si tomaron la denuncia pero no salieron a buscarla. Esperaron un montón. Después de cinco días pusieron caballería, infantería y el recurso informático. Antes eran los vecinos los que nos ayudaban a buscar a mi hija. En el protocolo hace rato dice qu. todos tienen que buscarla y no esperar las 24 horas. Yo me puse a recorrer las comisarias y nadie tenía conocimiento del protocolo de búsqueda. Nadie la buscó, lo único que hizo la policía era venir y contar cuantas persona salían a recorrer las calles. Se cortó la ruta nacional para que la buscaran a mi hija", señala la mamá.

"Ahora imputaron a ocho policias entre ellos hay comisarios. Pero ningún funcionario de rango mas alto los premiaron con cargos", reclama la mamá.

"También hicimos la denuncia a la cúpula policia. por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Me sorprendió porque pensé que iban a ser mas los imputados. Quiero que me respondan por qué no trabajaron cuando ya estaba un codigo de búsqueda. Es el 000051 que sigue vigente para cuando hay una menor en riesgo de vida, mi hija tenía 16 años", exige Mónica.

"Mi lucha por Justicia comenzó desde que encontraron a mi hija asesinada en un descampado. Un juramento que no voy a parar. Aquí en Jujuy hacemos marcha todos los martes en la mañana frente la casa de Gobierno. Hay tres detenidos por asesinato. Mis abogados como el fiscal dijeron que el juicio va a ser antes de fin de años", dice la mamá y agrega: "recién podré tener algo de paz"



"Seguimos adelante y firme en la lucha. Estoy en contacto co. el grupo Atravesados por el Femicidio, un grupo en el cual nos ayudamos entre todos porque nos une el dolor pero tambien la lucha de conseguir justicia para mitigar tanta angustia", afirma Mónica



Cuando Mónica recuerda a a Irara dice: "Ella una niña muy amiga. A ella no le gustaba que nadie esté triste. Siempre tenia una frase para hacerte reir. Le encantaba la reposteria y la guitarra. Una frase que siempre te decía Si podes. Otra encontré en su cuaderno: Eres mas valiente de lo que crees, mas fuerte de lo que pareces y mas inteligente de lo que piensas, si sigues creyendo tu sueño se hará realidad. Era risueña, con muchas ganas de vivir , Quería estudiar para criminalista. Era muy estudiosa, tenía proyectos".

"Siento una gran impotencia. Siempre estuvo la prensa, los vecinos, la famili. pero el Estado estuvo ausente. Fisca, juez, ministro de seguridad, la policía: nadie trabajó como tenía que ser", asegura,

"Mis hijas son unas guerreras. Nuestra vida cambió para toda la vida. Pero por el amor que nos tenemos estamos sacándolas adelante. Tenen esos días donde sacan la guitarra de ella y tocan los temas que le gustaban. Lo que si me dijeron es que a Iara no le hubiese gustado verlas triste", se quiebra la mamá.