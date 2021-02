El pasado martes José Viale fue detenido luego de ser denunciado por su expareja por violencia de género. La mujer de la localidad de Oncativo en la provincia de Córdoba, lo denunció luego de haberla golpeado y destrozar su vehículo con un martillo.

La Policía lo detuvo por los delitos de amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio.

El agresor fue trasladado al Establecimiento Penitenciario (EP) N ° 9.

En el video que grabó la víctima, se la escucha repetir varias veces: “No tengo cómo defenderme”.

“Me hiciste re cagar. Mira cómo me dejaste. Me cagaste a palos recién. Qué es lo que tenés en la cabeza. No te hagás la víctima y rajá a la bosta de acá”, le dijo la mujer quien fue víctima de violencia de género y tuvo la intención de grabarlo luego de ser agredida.

Mientras la mujer interpela al agresor y lo filma para dejar constancia de que habìa sido golpeada por el hombre, es cuando el agresor saca un martillo por la ventanilla de su auto y comienza a darle fuertes golpes al vehículo de la mujer, quien registró todo.

En varios audios que habrían sido enviados previamente por el detenido, se escucha a Viale amenazando a su expareja, quien habría rehecho su vida.

“Te mereces la muerte. Te voy a cagar matando a vos y al otro gil. Todo esto que estoy haciendo lo lograste vos”, amenazó el hombre, en lo que se pudo obtener de los audios.

En lo que va del 2021 hubo siete femicidios en la provincia de Córdoba. La mujer que grabó el video acababa de recibir una golpiza. La víctima registró las amenazas y el ataque de su ex pareja a modo de defensa, y se encontró con un nuevo ataque.

José Viale, de 36 años, fue detenido luego de la denuncia por violencia de género realizada por su ex pareja y de que el video se hiciera viral.