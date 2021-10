Desde la puerta de su casa, en el barrio porteño de Versalles, el jubilado de 79 años acusado de tenencia de armas aclaró que el arsenal secuestrado por la Policía en su casa eran "armas de más de 30 años, que no servían para nada" y argumentó que "todas estaban registradas", aunque "nunca le renovaron el permiso", pese haber realizado el trámite.

"Renové los permisos durante 40 años. Están todas registradas y no me renovaron el permiso cuando fui en marzo hace dos años, pero nunca me dijeron por qué", sostuvo el hombre, que vive solo, ante una consulta de Crónica HD.

El arsenal fue descubierto este domingo en la casa del jubilado, ubicada en Ruiz de los Llanos al 500, después de un pedido de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 26, de Luis Alcides Arnaudo, que comenzó a investigar en agosto pasado el presunto acopio de armas de fuego. Fue así que el juez Ricardo Baldomar, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 18, ordenó el allanamiento a la propiedad.

Al ingresar, los oficiales encontraron un fusil FAL calibre .762 con trípode de apoyo junto a dos almacenes cargadores de FAL, y dos carabinas, una Marlin calibre 30/30 y una Winchester calibre 44.

También secuestraron una escopeta recortada doble año calibre 16 y una escopeta Marlin modelo 94, una pistola Bersa Thunder 9 milímetros con 14 cartuchos y tres revólveres, un Colt Policía de la Provincia de Buenos Aires calibre 38 con 6 municiones, un Burger Vaquero 44 Magnum con 6 municiones con dos extensores de caño y un calibre 32 con 5 municiones.

El secuestro se completó con 355 municiones de Winchester calibre 762, 9 milímetros, calibres 12 y 38, entre otros, agregaron las fuentes policiales.

"Nunca disparé esas armas", aclaró el acusado, quien también cuestionó el accionar policial que "le rompió la puerta de la casa". "Si querían las armas, me hubiesen notificado y se las llevaba. Son armas muy viejas, me las regalaron en el campo", afirmó.

Además, detalló que trabajaba como Policía Federal, pero que luego pasó a hacer tareas administrativas. Además, trabajaba en su carnicería. "Soy un patriota. Es un museo mi casa porque tengo todo lo que hice por la patria. Fui voluntario a la guerra de Malvinas pero no me mandaron porque estaba casado y tenía dos hijos chicos", reveló.

Cuando lo consultaron sobre el motivo por el que tenía tantas armas en su casa, comparó el acopio como "juntar estampillas". Y agregó: "Tenía una pistola abajo de la almohada por seguridad, el resto las tenía en un placard".