En torno a la investigación por el centro de rehabilitación acusado de explotar laboralmente a personas que se recuperan de adicciones, el abogado Marcelo Biondi, que defiende al presunto líder de la organización, Néstor Zelaya, aseguró que "es absolutamente descabellada la acusación".

"Mañana (por el próximo viernes) voy a ver el expediente y en base a eso diagramaré la defensa pero en principio todo esto suena absolutamente descabellado", enfatizó Biondi, frente a la comisaría 1º de Berazategui, donde se encuentra detenido el acusado.

Por esta causa quedó detenido en la jornada de hoy Marcelo "Teto" Medina, quien deberá enfrentar el próximo viernes por la mañana su declaración indagatoria y se encuentra también aprehendido.

El letrado sostuvo que estuvo siguiendo varios casos de este tipo "pero Zelaya es absolutamente inocente", en tanto que se refirió también al "Teto" Medina, sobre quien dijo que colaboraba con la comunidad.

"Por los testimonios que me llegaron no parece configurarse delito de explotación laboral. Todos los testimonios de familiares de personas que están en la comunidad hablan de agradecimiento, no veo delito", resaltó el abogado de Zelaya.

A su vez, aclaró que el presunto líder del centro de rehabilitación no va a declarar este viernes y lo realizará "en los próximos días", después de que pueda ver "bien la acusación".

Detenciones por el centro de rehabilitación "La Razón de Vivir"

Por este casom, hay un total de 15 detenidos, entre los que se encuentran el mencionado Zelaya y el "Teto" Medina. Los centros se encontraban ubicados en Berazategui, Florencio Varela y Córdoba.