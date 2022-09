Conmoción, desconcierto y bronca. Esa mezcla de emociones expresaban esta mañana aquellas familias que habían internado a sus seres queridos en el centro de rehabilitación, de nombre La razón de vivir, en la localidad bonaerense de Berazategui. Allí realizaron uno de la más de veintena de allanamientos por una causa por "asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados" con fines de explotación laboral en la que está detenido el conductor Marcelo "Teto" Medina y al menos otras 16 personas.

"Mi hermano está internado acá desde hace ocho meses. Lo vine a visitar ayer (este miércoles). Cuando vi lo que pasaba esta mañana, me acordé que hoy había una marcha para pedir el apoyo de las instituciones. Estoy acá ahora para ver cómo está mi familia. Nadie me deja entrar. No somos delincuentes, queremos poder ver a nuestros familiares", contó una mujer, que se identificó como Vanesa, en diálogo con Crónica HD. Y remarcó: "No son una secta".

La familiar insistió que el centro de rehabilitación les "enseñaban oficios y valores", y que "todos los chicos estaban bien atendidos por todos los profesionales que tenían títulos". "Si ellos querían ir, trataban de hacerlos desistir con una explicación. Si no pasa, nos llaman y hablamos con nuestro familiar. Y si no se revierte, firmabámos un papel para dejar constancia que ellos se iban por sus propios medios", indicó.

Marlen, una joven que aseguró tener a su esposo internado desde hace 15 meses en el lugar, señaló que su pareja "está en la etapa de reinserción, está bien, nunca nos dijo que sufrió maltratos". Y cuestionó: "No sé por qué tanto allanamiento, no sé por qué no me dejan verlo. Me dijeron que lo van a trasladar, nosotros no vamos a hacer eso".

Ante la prensa, la madre de un joven que estaba en rehabilitación declaró que su hijo está internado "hace 6 meses y es otra persona junto a otros 60 chicos más". "El 'Teto' Medina es el mejor de todos, es una excelentísima persona, viaja en tren desde zona norte para estar con los chicos acá, les enseña sobre la vida, jamás hubo nada", dijo la mujer.

Otra familiar de un paciente afirmó que "los hijos que están acá, están cuidados, protegidos, alimentados y con una nueva vida que los cambió, porque los sacó de la calle y de la droga".



Medina fue detenido esta mañana junto a otras 16 personas en una causa por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad terapéutica ubicada en la localidad de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y en el departamento de Punilla, en Córdoba.

En el lugar "identificaron a unas 200 personas sometidas a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, mayores y menores de edad", indicaron fuentes policiales a Crónica.

El conductor había sido detenido en su vivienda del barrio porteño de Palermo por personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina; mientras que otras 16 personas fueron demoradas, como resultado de los 21 allanamientos simultáneos con intervención de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de Córdoba.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui de la provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, con intervención del Juzgado de garantías N°8 de Florencio Varela, de Adrián Villagra.

En la investigación se determinó que habría otros centros terapéuticos provinciales involucrados en Buenos Aires y Córdoba, donde el exintegrante del programa VideoMatch participaba activamente en actividades realizadas por los representantes de la organización, informaron las fuentes judiciales.