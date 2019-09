Gustavo Martínez trabaja a bordo de un taxi. El sábado a la madrugada, levantó a tres pasajeros como cualquier otro viaje, pero no imaginó que detrás suyo viajaban los responsables de un choque fatal en Figueroa Alcorta y Tagle que le costó la vida a Cinthia Choque y dejó grave a Santiago Siciliano,

Eugenio Veppo, quien manejaba el Vento que atropelló a dos agentes de tránsito por evadir un control de alcoholemia, se subió al taxi luego de abandonar el auto con que el ocurrió el siniestro vial. Junto a él, estaban su amigo y otra chica, quienes viajaban a bordo.

"Subí a los tres pasajeros, Eugenio me dijo de ir hasta Monroe y Libertador. Estando cerca del destino me pidió que cambie: que cruce Libertador y lo dejé sobre Manzanares. A mitad de cuadra se bajaron: no noté nada extraño", relató tras prestar declaración indagatoria el chofer.

Martínez fue citado por la policía, quien hizo un seguimiento en las cámaras de seguridad de la Ciudad hasta dar con él. Lo que contó a los periodistas, dijo, fue lo mismo que declaró ante la jueza Yamile Bedrán.

LEÉ TAMBIÉN: A toda velocidad y esquivando autos: así huía el periodista que atropelló

"No noté actitudes extrañas. No soy un chofer que dialogue salvo que el pasajero me hable. El que me habló en las dos oportunidades, para darme la dirección del destino y luego cambiarla, fue Eugenio. Los tres iban callados, y él iba recostado sobre la puerta, eso me llamó la atención", continuó relatando.

Sobre la descripción de los dos masculinos y la mujer dijo que "eran personas normales". "No parecían en estado etílico ni nerviosos. Iban en silencio, eso me llamó la atención cuando después me contaron que probablemente fueran las personas del accidente. Los vi bajar en forma normal, yo me quedé contando el dinero", agregó.