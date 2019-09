Navila Garay salió de su casa el martes a la tarde, en un remis. Tenía como destino la casa de Néstor Garay, a donde llegó sin problemas. Una vez que arribó le dijo a Daniel, el remisero, que el dueño de la casa abonaría el viaje y se bajó del vehículo. Navila nunca más daría señales de vida.

En su relato el chofer que la acercó contó detalles de ese viaje. "A las 18, 18.05 del martes llaman a la agencia y me tocó salir a mí. Me mandan a Brasil y Soldado Argentino, levanto a la pasajera y me dice de ir a la calle Machado. Cuando llegamos me dice que ahora 'me iban a pagar'. Después salió un hombre y me pagó. Nunca lo había visto", relató.

Sobre si conocía a la víctima, relató: "A ella no la tenía de vista, si a familiares de ella. Era la primera vez que la veía, le cobré diez pesos por la demora. No hizo referencia en nada durante el viaje. El señor salió y me pagó. Fue muy cortito el diálogo: me preguntó cuánto era y abonó. Ella tenía puesto un jean claro un buzo o una remera negra y una mochila".

Daniel relató que no percibió nada raro: "Hago 35 viajes por día, si me hablan hablo. Por lo general es gente adulta la que me habla de política o del clima. Pero no me llamó la atención llevar a una menor porque siempre lo hacemo, no noté nada particular. Yo hice lo mío".

En tanto, sobre la desaparición de Navila, relató que se enteró "por la policía el jueves a la madrugada". "Declaré lo mismo que le conté a ustedes. Me tocó a mí pero le podría haber pasado a otro compañero. Me puse mal porque yo soy padre y tengo hijos adolescentes. Sentí una tristeza profunda, pero qué se yo. Son cosas que pasan", terminó.