El fiscal Luis Pizarro, a cargo de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, sumó pruebas a la instrucción y avanzaría sobre una nueva resolución. Así lo confirmó el fiscal general de la provincia de Córdoba, Alejandro Moyano, en diálogo con el programa "Así son las cosas" en una radio de La Docta.

Moyano afirmó que el fiscal Pizarro dijo que existen nuevos aportes probatorios y está trabajando firmemente en una hipótesis propia. Aseguró que aún no hay certezas de cuándo se podrían dar a conocer estos datos. "Por supuesto que hay temor a que prescriba la causa. Él sostiene una hipótesis pero no la podría decir yo. En materia penal, mientras más tiempo pasa son pruebas que se pierden y ese tiempo no se puede recuperar. Siempre hay riesgo de prescripción. El fiscal está trabajando en una hipótesis firme. Ha habido nuevos aportes probatorios pero sería imprudente que yo diga cuáles son los términos que tiene el fiscal. El fiscal está trabajando en una nueva resolución", subrayó.

Por su parte, una versión periodística indica que "el fiscal a cargo de la investigación podría producir en los próximos días nuevas imputaciones que echen luz sobre una hipótesis que siempre sobrevoló el expediente, pero ningún fiscal se atrevió a investigar a fondo: el móvil económico del cobarde asesinato que llevó a Río Cuarto a la tapa de todos los diarios nacionales"

"Según trascendió en Tribunales, nuevas pruebas incorporadas al expediente en los últimos tiempos ampliarían las sospechas sobre el viudo imputado por el fiscal anterior como autor material del crimen de Nora, a su entorno más íntimo, que por entonces integraban el abogado Daniel Lacase y el empresario agropecuario Miguel "el francés" Rohrer. Un trío que actuó con llamativa coordinación tras el tsunami mediático y judicial desatado por el hallazgo del cuerpo sin vida de Nora Dalmasso en su coqueta vivienda de Villa Golf, aquel lejano domingo 26 de noviembre de 2006", subrayó el periodista Hernán Vaca Narvaja.