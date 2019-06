El cadáver de una mujer joven fue hallado este martes envuelto en frazadas y en avanzado estado de descomposición en el barrio porteño de Colegiales, donde trabajaban peritos de la Unidad Criminalística para intentar determinar las causales de la muerte.



Los restos fueron hallados durante la mañana en la calle Céspedes al 2900, al costado de la calzada, por un vecino que mientras caminaba por el lugar, se topó con lo que le parecían unos pies y tras acercarse al lugar constató que se trataba de un cadáver.

Se estima que el mismo fue dejado en el lugar durante la madrugada de este lunes y se descartó que se trate de una indigente que pudiese haber estado durmiendo en la calle. Según las fuentes, se trata de una mujer que aparenta tener entre 20 y 30 años, y la cual estaba envuelta en dos frazadas.



Al lugar llegaron agentes de la comisaría 13C de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME que constató que la mujer se encontraba fallecida. Por lo que pudieron ver los investigadores, se trata de una mujer morocha, que estaba vestida con una calza y un buzo negro, pero sin calzado, indicaron las fuentes.

La Policía cortó el tránsito en la cuadra y preservó la zona para el trabajo de los peritos de la Unidad Criminalística, quienes levantaron huellas y rastros antes de trasladar el cuerpo a la morgue judicial porteña.

A simple vista, el cuerpo no presenta signos de violencia: no tiene una bolsa en la cabeza con la cual haya sido asfixiada, ni disparos, ni cortes, ni golpes. La causa de la muerte se conocerá luego de la autopsia y como no se pudo establecer identidad, se está cotejando con las bases de personas buscadas y pedidos de paradero.

“Aún no sabemos si se trata de un homicidio, pero todo indica que alguien descartó el cuerpo en ese sitio. Todavía no está identificada”, dijo un jefe policial que trabaja en la pesquisa. El caso es investigado por “Muerte por causa dudosa de criminalidad” y el fiscal a cargo es Jorge Fernández, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 50.