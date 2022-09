Nuevos mensajes entre Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte se conocieron este jueves, en el marco de la investigación que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti. Al respecto se supo que "los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado".

A su vez, se conoció el ida y vuelta entre el hombre que gatilló contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su novia del martes 23 de agosto, cuando plantearon que para el sábado siguiente debían reunirse con el hombre que les pidió dejar una seña para poder avanzar con el alquiler del departamento en Recoleta.

"Hay que ir y pegarle un corchazo", sostuvo Uliarte a Sabag Montiel en la conversación, que fue dada a conocer en jornada de este miércoles.

Los nuevos chats entre Uliarte y Sabag Montiel

-Sabag Montiel: “Otra cosa, me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado tenemos que verlo y dice que no tiene… Eh… No sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña viste que se yo, asique le dije que íbamos a tener plata para dejarle una seña”.

-Uliarte: “¿No te gusta el depto.?”.

-Sabag Montiel: “No me gusta el depto, el pelo si. Cristina y la gente está reunida en Recoleta. Para pegarle un corchazo”.

-Uliarte: “No amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue…Alto depto ese de Recoleta amore, si vieras donde vive Cristina entendes, Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. Hay que ir y pegarle un corchazo ¿Sabes que hace falta? Un francotirador, viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda…”.

