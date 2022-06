Mañana iba a comenzar el juicio, con jurado popular, por el femicidio de Karina Bustos cometido en Córdoba, pero el abogado del imputado tiene Covid y se postergó para el lunes. En el banquillo de los acusados estará José Fernando Coronel, quien era pareja de la víctima.

"Toda la familia espera la condena de cadena perpetua, que serían 35 de prisión. Y así poder rehacer nuestras vidas sin Kary pero logrando que se haga Justicia. Dos años esperando el juicio fue mucho tiempo", dice a Cronica.com.ar la heramana de la víctima, Natalia Bustos.

.

"Apelamos que el jurado comprenda que Coronel decidió terminar con la vida de Kary dejando a una mamá de 89 años sin su hija de una manera terrible. Confianos en ellos", agrega.

El 11 de mayo de 2020 el cuerpo de Karina fue encontrado en un descampado de la ciudad de Córdoba, incinerado casi en su totalidad.

Según la investigación, el asesino le habría quitado la vida horas antes y trasladó el cuerpo hasta ese lugar en una baulera. Coronel desde ese día quedó acusado y detenido.

Natalia cuenta que el femicidio provocó una herida "insanable" en su mamá Bety, su hermano, ahijado y sobrinos, tías, primos, amigos, compañeros de trabajo y en ella.

Karina el 29 de abril hubiera cumplido 51 años, era abogada y trabajaba en el Ministerio de Educación de la provincia. "Era amante de la música, disfrutaba bailar, viajar, compartir una charla con sus amigas y amigos", la define su hermana.

"Somos muchos los que la extrañamos y lloramos cada día, vivimos con el dolor de no haberla podido despedir. Al momento de su muerte, las restricciones por la pandemia estaban en su momento más estricto por lo que al velatorio y cementerio solamente pudieron acceder un “cupo” mínimo de familiares directos, dejando otra herida en todo su entorno", sostiene Natalia.