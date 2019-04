Un violento ilícito tuvo lugar ayer en horas de la tarde, cuando un hombre de nacionalidad China fue alcanzado por un impacto de bala en una de sus rodillas, mientras se encontraba en la puerta de su comercio.

El supermercado chino, que atiende la víctima se encuentra en el barrio porteño de Villa Luro y no es la primera vez que se dan hechos de estas características en la zona.

Como puede apreciarse en las imágenes captadas en la cámara de seguridad, se puede ver como un hombre de mediana edad, quien llevaba una gorra, para dificultar los trabajos de reconcomiendo, pasa por la puerta del local y le tira al comerciante.

Si bien el disparo del arma calibre 22 apenas alcanzó a rozar al vendedor, fue atendido rapidamente por personal del SAME para descartar que la rodilla del joven estuviera comprometida.

Si bien por el momento se investiga el móvil del crimen, no se descarta que pueda tratarse de una ataque de la mafia China, debido a que el agresor no robo dinero. Los efectivos intentaran determinar si no se produjo una sustracción de efectivo porque el hampón se vio imposibilitado producto de los gritos del agredido.