Así continuó el raid delectivo de la banda

Un violento asalto tuvo lugar en el barrio porteño de Villa del Parque, cuando seis malvivientes a bordo de dos autos "encerraron" al vehículo en el que se trasladaba una familia para luego obligarlos a bajar y robarle todas sus pertenencias. No conformes con esto, escaparon con el rodado de sus víctimas.Esta situación quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, y en las imágenes se observa cómo un auto circula, el pasado 31 de enero, en horas de la noche por la calle Lavallol, entre Juan Agustín García y Elpidio González, y de un momento a otro se encuentra atrapado entre dos vehículos. A pesar de los esfuerzos por escapar, no lograron evitar el atraco.De estas dos unidades descienden rápidamente cuatro sujetos quienes sin mediar palabra comienzan a abrir las puertas del auto que quedó en medio de los otros dos, obligando a los ocupantes a bajar al mismo tiempo que les pedían todas sus pertenencias.Allí, se ve como las víctimas no oponen resistencia y la mujer intenta proteger a la pequeña criatura que lleva en brazos.Tras despojarlo de sus cosas, algunos de los ladrones subieron a los autos en los que llegaron, que según informaron fuentes policiales fueron robados (uno de ellos minutos antes), y los restantes se apoderaron del rodado familiar para darse a la fuga.Una vez efectuado el robo, los malvivientes llevaron a cabo un nuevo delito. Esta vez fue en la calle Martín Pescador al 2300 donde sorprendieron a un vecino que recién llegaba a su casa y estaba cerrando el auto.La victima, no solo sufrió el robo de sus pertenencias y su vehículo, sino que además fue secuestrado varios minutos por la banda.