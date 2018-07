Fernando Farré, condenado por el salvaje femicidio a cuchilladas de Claudia Schaefer, denunció amenazas de muerte de otro preso, que intentó atacarlo.



Farré fue salvado Carlos Colosimo, el tío fisicoculturista de Wanda Nara, que se encuentra cumpliendo una condena allí a 19 años de cárcel por abuso sexual de tres chicas y por corrupción de menores.



Las víctimas eran compañeras del colegio de la hija del condenado. Son nenas que tenían entre 8 y 12 años.



Tras ser rescatado, Farré también dijo que hace un mes otro recluso le tiró agua hirviendo. Por prevención lo cambiaron de pabellón en la unidad penal 48 de San Martín. E

El femicida Fernando Farré denunció dos agresiones en menos de un mes.

El femicida fue condenado en junio del año pasado a perpetua por el crimen de su esposa Claudia Schaefer, ocurrido en el año 2015 en el country Martindale, de Pilar.



El veredicto del jurado popular conformado por 12 integrantes decidió que Farré era culpable por el "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio".



Después de los primeros meses Farré había declarado que se sentía cómodo en la cárcel y que se volvió fan de "Game of Thrones".



El ex empresario aseguró que en la popular serie épica ocurren cosas similares a las de su vida. "La muerte, el dinero, el amor, el amor de los padres, la salud, el asesinato.Y hay mucho sexo", destacó desde la cárcel.



"Es la vida misma. (Pasan) Muchas cosas que yo veo en mi vida y vi en el juicio. La vida, la muerte, el dinero, el amor, el amor de los padres, la salud, el asesinato. La vida en distintos formatos. Y hay mucho sexo", destacó el empresario asesino, agregando que "acá un compañero lee el libro (escrito por George R.R. Martin) y dice que no hay tanto sexo. Pero en la tele sí porque en la vida sí. Y está bueno ver un culito de vez en cuando". Parece que ahora se le cambió el panorama.