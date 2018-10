La Armada argentina investiga a dos oficiales de la Fragata Libertad, por presunto a una tripulante del buque escuela ocurrido al parecer en la ciudad balnearia de Cozumel, México, en agosto pasado, y quienes fueron repatriados luego desde los Estados Unidos, a fin de que se investigue la situación bajo jurisdicción argentina.



Se trata de dos tenientes del buque escuela Fragata Libertad, quienes fueron repatriados a la Argentina directamente desde el puerto estadounidense de Baltimore por orden del comandante del barco.



Por su parte, la denunciante también fue regresada a la Argentina desde Miami, en compañía de personal médico del buque.



En un comunicado dado a conocer en la tarde de este martes la Armada señaló que "el Comandante del buque escuela Fragata ARA "Libertad" desembarcó frente a las costas de Miami (EE.UU.) el 13 de septiembre, a un personal femenino por una afección psicofísica".



"Como la afección no le permitía continuar desempeñándose a bordo con la adecuada atención médica, el Comandante adoptó la decisión de hacerla regresar al país, acompañada por el jefe de Sanidad y una cabo enfermera, para que se le brinde una mejor atención sanitaria", detalla la Armada.



Indicó que a su arribo a Buenos Aires "recibió atención médica en el Hospital Naval Buenos Aires "Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo".



"Durante su asistencia médica a bordo por los profesionales de sanidad, el Comando del buque tomó conocimiento en base a lo manifestado por la cabo, de una situación inapropiada que habría sucedido con dos oficiales de la plana mayor del buque durante la estadía en el puerto de Cozumel (México) el 21 de agosto", puntualizó la fuerza.



Ese hecho habría ocurrido "en un ámbito civil (local bailable con público alrededor) haciendo uso de su franco local, en un evento no protocolar, fuera del horario de puesto de trabajo; hechos que al momento se encuentran bajo investigación y por lo cual se le sugirió hacer la denuncia pertinente", señaló la Armada.



"Si bien los sucesos ocurrieron en el ámbito civil y público en tierra, entre personal militar y no portando uniforme, sin desmedro de ello, se están realizando las actuaciones disciplinarias correspondientes siguiendo los procedimientos reglamentarios en vigor, a la vez que se le brinda apoyo médico y legal al personal femenino", precisó el comunicado.



Este es el comunicado completo

LA ARMADA ARGENTINA ACLARA RECIENTES VERSIONES PERIODÍSTICAS

REFERIDAS AL DESEMBARCO DE PERSONAL MILITAR DE LA FRAGATA ARA “LIBERTAD”

La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, a efectos de aclarar recientes versiones periodísticas, comunica que el Comandante del buque escuela Fragata ARA “Libertad” desembarcó frente a las costas de Miami (EE.UU.) el 13 de septiembre, a un personal femenino por una afección psicofísica.



Como dicha afección no le permitía continuar desempeñándose a bordo con la adecuada atención médica, el Comandante adoptó la decisión de hacerla regresar al país, acompañada por el jefe de Sanidad y una cabo enfermera, para que se le brinde una mejor atención sanitaria. A su arribo a Buenos Aires recibió atención médica en el Hospital Naval Buenos Aires “Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo”.

Durante su asistencia médica a bordo por los profesionales de sanidad, el Comando del buque tomó conocimiento en base a lo manifestado por la cabo, de una situación inapropiada que habría sucedido con dos oficiales de la Plana Mayor del buque durante la estadía en el puerto de Cozumel (México) el 21 de agosto, en un ámbito civil (local bailable con público alrededor) haciendo uso de su franco local, en un evento no protocolar, fuera del horario de puesto de trabajo; hechos que al momento se encuentran bajo investigación y por lo cual se le sugirió hacer la denuncia pertinente.

Asimismo, al Comandante se le ordenó que al arribo al puerto de Baltimore (EE.UU.), desembarque y haga regresar al país a los dos oficiales que estarían involucrados en la situación mencionada.

Si bien los sucesos ocurrieron en el ámbito civil y público en tierra, entre personal militar y no portando uniforme, sin desmedro de ello, se están realizando las actuaciones disciplinarias correspondientes siguiendo los procedimientos reglamentarios en vigor, a la vez que se le brinda apoyo médico y legal al personal femenino. Por ser una cuestión de género se mantiene la reserva del caso.

Enrique Antonio Balbi

Capitán de Navío

Jefe del Departamento Comunicación Institucional

ARMADA ARGENTINA