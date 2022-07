Carlos "El Cabezón" Rodríguez fue procesado y continuará detenido en el marco de la causa por la desaparición y crimen de Johana Ramallo, quien fue vista por última vez a fines de julio de 2017 en La Plata y cuyo cadáver mutilado fue hallado en las costas de Berisso en agosto de 2018.

Está acusado de integrar una organización criminal que "ejercía un rol de dominio", "explotación y abuso" sobre trabajadoras sexuales en la "zona roja" platense que frecuentaba la víctima.



27 personas declararon, entre ellas varias trabajadoras sexuales y algunos testigos de identidad reservada, que el acusado se aprovechaba de "la situación de vulnerabilidad" de las víctimas, entre ellas Johana y hasta algunas de las familiares directas del acusado, para someterlas a abusos con la promesa de suministrarles drogas.



"El Cabezón" quedó imputado de los delitos de "comercio de estupefacientes en concurso ideal con el de explotación económica de la prostitución en la 'zona roja' de la ciudad de La Plata, y promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución ajena agravados por el abuso de la situación de vulnerabilidad en tres oportunidades".

El juez Federal en lo Criminal y Correccional 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, en su fallo aborda con perspectiva de género la situación que atraviesan las trabajadoras sexuales en la "zona roja" ubicada entre las avenidas 1, 60, 122 y 72.



Dispuso un embargo en los bienes del imputado en 10 millones de pesos.

Solicitó al Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público para que asista a otras víctimas que eran supuestamente sometidas por el imputado.



El juez federal cuestionó la investigación policial, tanto en la desaparición y crimen de Ramallo como en el control en la zona donde operaba la red criminal comandada por "El Cabezón" Rodríguez.



"Es claro que no es posible que pudiera generarse, desarrollarse y sostenerse en el tiempo sin, cuanto menos, el incorrecto accionar de las fuerzas de seguridad. En este punto, existen distintos testimonios que señalan que la Comisaría Novena de esta ciudad de La Plata actuaba administrando o regenteando este complejo entramado delictual, conformando de ese modo un eslabón esencial para su funcionamiento, sin el cual no habría sido posible su perduración", dijo el Ramos Padilla en su fallo.



Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017, cuando salió a las 17 de la casa de su mamá.

“Sigue habiendo pibas en estado de prostitución, de consumo con la policía complica del regenteo de narcotraficantes. Creo que va a haber Justicia por mi hija. Me lo propuse desde que me dieron la compatibilidad de restos y no su cuerpo. A mi solo me dieron un brazo y una pierna de Johana. Si hoy seguimos acá de pie, yo como madre y mi nieta como hija de Johana es porque exigimos y vamos en busca Justicia”, dijo a Cronica.com.ar el viernes la mamá de Johana, Marta Ramallo.

“Son cinco años de un lucha incansable, con muchísimo dolor. Una lucha con mucha impunidad. Hay un pacto de silencio entre los culpables de la desaparición y el posterior femicidio de mi hija. Cinco años que tuvimos que sobrevivir a muchísimo dolor, bronca, injusticia. No fueron fáciles pero seguimos luchando para que hoy la causa tenga un imputado, para que la causa de mi hija pueda tener estos avances. Nos costó pero llegamos”, sostuvo.