Lucas González, de 17 años, lucha por su vida tras ser herido de un balazo en la cabeza y otros tres quedaron detenidos cuando aparentemente se tirotearon con policías que pretendieron identificados y protagonizaron una persecución a bordo de un auto por el barrio porteño de Barracas, aunque esa versión fue rechazada por los familiares de los jóvenes, quienes aseguraron que no estaban armados y que fueron atacados sin motivos.

Fuentes policiales aseguraron que todo comenzó cerca de las 9.30 de la mañana del miércoles en Luzuriaga, en Barracas, cuando policías de la Comisaría Vecinal 4C irradiaron un alerta por la presencia de varios jóvenes en la zona a bordo de un auto Volkswagen Suran color azul que aparentemente se negaron a ser identificados y huyeron.

Los jóvenes habían salido de la villa 21-24 y la persecución se extendió hasta el cruce de Alvarado y Perdriel, donde detuvieron a tres de los sospechosos tras un tiroteo, uno de ellos herido de bala en la cabeza, mientras que un cuarto ocupante logró escapar a la carrera.



En la persecución registraron un choque entre un patrullero y otro automóvil Nissan Tiida color champagne en el que movilizaban efectivos de la Brigada de investigaciones de la Comisaría 4C, dijeron las fuentes.

Como consecuencia de ese choque, dos policías resultaron heridos con politraumatismos leves, por lo que uno de ellos fue trasladado al Hospital Argerich.

Personal del SAME llegó al lugar a los pocos minutos y trasladó al joven herido de un balazo en la cabeza, un adolescente de 17 años, al Hospital Penna del barrio porteño de Parque Patricios, donde permanece internado en estado reservado.

Fuentes policiales aseguraron que el joven que logró escapar a la carrera se presentó en la sede de la Comisaría Vecinal 4C junto a su madre y quedó detenido.

Los familiares de los cuatro detenidos rechazaron la versión policial y aseguraron que no habían cometido ningún delito y que acaban de salir de un entrenamiento, ya que se habían ido a probar a las divisiones inferiores de Barracas Central.

Desde la puerta del hospital donde su hijo permanece internado, el padre de González dijo al canal IP que recién salía de verlo de la sala de terapia intensiva y que “está entre la vida y la muerte”.

“Es un deportista, nunca fue un delincuente, me ocupé toda la vida de que no le falte nada”, aseguró el hombre, y agregó: “Le estoy pidiendo a Dios que me lo salve de esta porquería, esto es un infierno lo que estoy viviendo, le pido a Dios y a todos que recen por mi hijo, y que no le pase nada por favor”.

El auto involucrado en el tiroteo en Barracas (Télam).

Por otro lado, el padre del adolescente que conducía el automóvil, dijo a Telenueve Central que el vehículo Volskwagen Suran azul es suyo y que su hijo lo llamó “a las 9.35” para decirle que le habían querido “robar” y que le habían pegado “tres tiros a su amigo”.

“Ellos fueron a entrenar y cuando salen los intercepta un auto, que no tiene identificación de nada, se bajan tres personas apuntándoles y ellos se escapan, y ellos (los policías) arrancan a los tiros”, relató el hombre.

Luego dijo que su hijo se detuvo a los pocos metros al ver a dos policías, “para decirles que les querían robar, y los reducen a ellos, que querían que lo asistan al amiguito que se le estaba muriendo arriba de las rodillas”.

Ante esta situación, el Juzgado de Menores 4, a cargo del juez, separó a la Policía de la Ciudad de los peritajes y ordenó que todos los trabajos forenses fueran realizados por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA).

El juez ordenó el secuestro de las armas reglamentarias de los policías que participaron en el hecho y que se les practiquen estudios de dermotest para determinar cuál de ellos efectuó disparos.

Además, según las fuentes de la investigación, dentro del vehículo en el que circulaban los jóvenes fue secuestrada en el asiento trasero una réplica de plástico de un revólver.

El Nissan Tiida en que encontraron los policías de civil quedó ubicado sobre Iriarte, entre la avenida Vélez Sarsfield y Luzuriaga, junto al Parque Leonardo Pereyra, una zona muy concurrida por niños ya que hay una calesita y juegos de plaza.

El auto tenía la puerta del acompañante y la trasera izquierda abiertas y la del conductor doblada hacia adelante.

Fuentes de la investigación aseguraron que el juez Cilleruelo ordenó el traslado de tres de los detenidos al Instituto Incháusti, mientras que el restante permanecía en el Hospital Penna por el momento en calidad de detenido.