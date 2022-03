Camila Evelyn Flores tenia 20 años cuando el 10 de diciembre de 2020 fue hallada ahorcada en San Guillermo un pueblo de Santa Fe donde se había ido a vivir un año y medio antes con un joven que conoció por las redes sociales. Su novio dijo que se suicidó. Pero la familia de la chica, oriunda de San Fernado, reclama que se investigue como femicidio o instigación al suicidio.

"Esa noche ella quería volver a Buenos Aires, porque había leído en notas que Damián había escrito para otra chica, ya habían tenido problemas en febrero del 2020 y ahí empezó una discusión. Ella estaba desesperada por salir de esa casa y no la dejaron volver", dice a Cronica.com.ar la mamá de Camila Analía Laura Romero.

"Hasta la aplicación cuidar bajó esa noche para sacar el permiso de circulación. Estaba hablando conmigo para que le averiguara cómo hacer. Ahí fue la primera vez que Cami me dijo que no podía más, que estaba en crisis y que no podía salir. Me entré a desesperar mi hija estaba en peligro y a 1000 km de distancia", recuerda la mamá, que relata que al poco tiempo de estar en contacto por las redes él la convenció de viajar y le mandó el pasaje.

"Nosotros creíamos que ella lo había conocido personalmente, pero no era así fue solo por redes. Confió en él y fue a Santa Fe el 17 de julio de 2019 a la casa de Damián y sus padres", dice la mamá que por la pandemia no pudo viajar a visitar a su hija y no conoció al novio.

"Ella nos contaba que para suegra nunca nada era suficiente. Nosotros pensábamos que solo estaba celosa por el hijo. Nunca pensamos nada malo y ese fue nuestro error también", se lamenta Analía.

"Aquel día empezamos hablar a las diez y media de la noche, fue la primera vez que ella dijo que la estaba pasando horrible y a las 23:51 yo la llamé hablé unos segundos con ella porque estaba en el baño, le dije en diez minutos te llamo. Cuando la volví a llamar ella ya no atendió . Ya la habían matado. Ellos la mataron, no la dejaron volver para que no cuente el calvario que vivió en esa casa con esos psicópatas. Ni autopsia le hicieron, la forense jamás vio a mi hija colgada y así y todo aseguro que se había suicidado y que dijo que no era necesario la autopsia", denuncia la madre.

"Estaban dejándola descomponer ahí nunca la llevaron a una morgue sabiendo que no íbamos a tardar menos de diez u once horas de viaje. Todo a propósito para que no podamos velarla con su cajón abierto y así ver posibles marcas y lo lograron. No me dejaron reconocerla en San Guillermo. La reconoció él a pesar de que no estaban casados. Nos negaron la autopsia. Por el estado de descomposición del cuerpo, no nos quedó otra que velarla a cajón cerrado", afirma Analía.

Camilia vivió un año y cinco meses en la casa de la familia de su novio. "Voy a luchar para que se sepa la verdad, que no sigan cubriendo todo. Ese mismo día por redes sociales se comunico mucha gente para contarnos como vivía Camila en esa casa. Ella nunca nos contó nada. Dicen que la habían visto con golpes, que la suegra la maltrataba mucho. Ella hacia todo en esa casa y nunca era suficiente para ellos, encima la sacaban hacer el trabajo que le correspondía a su pareja porque el trabajaba en la municipalidad y era Camila quien cortaba el pasto, arreglaba arboles y con suerte ellos le daban una botella de agua. Nadie conocía su nombre, no la dejaban hablar con nadie cuando la sacaban ella siempre mirando el piso y con su pareja o su suegra. Pero nadie se anima a declarar", sostiene la mamá.

Uno de los chat que la mamá recibió el día de la muerte de su hija.

"Camila era muy buena , llena de amor e inocencia , por eso creyó en las palabras de Damian y viajo 1000 km para visitarlo y nunca más volvió. Creía que iba camino a su felicidad y así le pagaron. Ellos querían una sirvienta, alguien a quien maltratar. Su único error fue dar amor a la persona equivocada. Ellos tienen que pagar por haberla maltratado física y mentalmente, humillado y denigrado", reclama la madre.

"Estamos solos no tenemos abogado con jurisdicción en Santa Fe , es muy difícil pagarlo también y que se anime a luchar contra esta mafia", considera la mujer.

"No se como hacer para que no quede impune su muerte , que no quede como que ella se suicidó porque ella quería vivir, quería volver con nosotros a Buenos Aires. Ella extrañaba estar acá, su vida normal porque ahí no hablaba con nadie. No sabemos qué hacer para que no cierre quedo abierta solo para averiguación de instigación al suicidio", afirma la mamá.

Los pedidos de ayuda que recibió la mamá de parte de Camila.

Por el momento para la Justicia de Santa Fe se trata de un suicidio, si no encuentran pruebas de lo contrario el expediente quedará cerrado.