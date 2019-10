Desde el primer día en que la desaparición de Abril Caballé llegó a los medios, Victoria Agüero se convirtió en una figura estelar del caso. Deambuló por cada canal que se acercó a Punta Indio a cubrir el hecho, dio detalles de la mala relación entre mamá e hija y se erigió con una salvadora de la chiquita que por ese entonces no se sabía dónde estaba.

Pero con el correr de los días, el rol de Victoria y de su pareja, Eric Emanuel Rivarola, cambió radicalmente para la Justicia. El relato del joven no era razonable y por eso fue aprehendido, el lunes. Tras la aparición de la nena el martes por la mañana, ambos fueron formalmente detenidos por "sustracción de menores agravada".

Para el fiscal Mennucci será cuestión de desentrañar cuál es y cómo se originó el vínculo de la pareja con Abril. Para eso, será importante develar primero, el trasfondo de la relación entre ellos. Agüero y Rivarola, doce años menor que ella, mantienen una relación sentimental desde hace dos años. Se mudaron a Punta Indio a fines de marzo pasado junto al hijo menor de los dos que tiene la mujer, oriunda de González Catán. La hija mayor de Agüero vive con su familia paterna.

Antes de desembarcar en Punta Indio, la pareja que se conoció por las redes sociales, vivía en una casa de la ciudad de Merlo junto a la familia de Rivarola. La relación de la familia del joven con la chica no era la mejor. Gonzalo, hermano de Eric, contó que la pareja solía irse los fines de semana, sin decir a nadie a dónde, “hasta que un día se fueron y solamente volvieron a los dos meses para buscar sus pertenencias”.

Tango Gonzalo como otra hermana de Eric, apuntaron contra Agüero. “Ella jamás fue recibida por la familia. Desde un principio nos cayó mal. Y hace unos meses se lo llevó. No sé si lo manipuló, como parece, o si mi hermano es cómplice”. Macarena en tanto, fue más allá: “Está muy mal de la cabeza esa mujer, hay muchas cosas que pasaron acá con su hijo que a cualquier otra persona no les gustaría. Era muy mala madre, al nene a veces no le daban de comer, lo tenían encerrado, le pegaban, andaba descalzo. Lo tenían como un animal. El maltrato fue problema de discusión recurrente acá”.

LEÉ TAMBIÉN: El video de Abril con sus secuestradores minutos antes de su desaparición

Esos argumentos de descuido hacia los hijos fue el que justamente usó en reiteradas veces para atacar a Magdalena, la mamá de Abril, y para justificar que por esas actitudes descuidaba a su hija. Y no es un dato menor, que estas dos personas hablen de una manipulación por parte de Agüero con su pareja, 12 años menor.

Porque los psicólogos del Ministerio de Seguridad que evaluaron a la nena llegaron a la conclusión de que Agüero también ejercía un fuerte control sobre su pensamiento, algo que ocurría “de larga data”, según información de la causa. El intendente de Punta Indio, Hernán Yzurieta, tampoco dudó en calificar a la artista como una “actriz” y “psicópata”.

Los vecinos de la pareja también los tildaron de "raros" y de haber usurpado la casa donde apareció Abril. Sin embargo, ella subsistía vendiendo sus acuarelas por internet y tenía una ayuda de ANSES por su hijo más chico. El, por su parte, era jornalero en un campo cercano.