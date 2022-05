Luna Marianella Ortiz tenía 19 años cuando fue captada por Isaías Villarreal por las redes sociales. El día 2 de junio de 2017 la llevó a su casa donde la esperaba con dos hombres más. Allí, Luna fue drograda, alcoholizada y llevada en un raid en el que la intercambiaban como mercancía.



Luna fue violada en varias ocasiones por varios hombres mientras le suministraban drogas teniéndola inconsciente y sin ser capaz de resistirse. Su cuerpo fue encontrado el 3 de junio en la casa de Villarreal. Así lo relata su Marisa Rodriguez.}

.

"Ahora tenemos una audiencia en el Tribunal Oral de San Isidro 7 de San Isidro donde se inicio el juicio el dia 17 de mayo. La defensa pide la liberacion para el imputado", dice, indignada a Cronica.com.ar la mamá de Luna, que convoca a movilizar contra la excarcelación de Villarreal y para que Casación de lugar a la figura de femicidio, el miércoles 14 a las 11 horas frente a los tribunales de La Plata.



"Estamos mal. No puede ser que casi pasaron cinco años y seguimos reclamando Justicia con la posibilidad de que el femicida quede libre. Sentimos que no pudimos llevar un verdadero duelo, que se nos esta yendo la vida y dejamos muchas cosas de lado, un ejemplo es nuestra salud", sostiene Marisa.

Laconvocatoria realizada por la familia de la víctima.

"Con todo esta impunidad que tenemos en la causa de nuestra hija Luna, hace tres meses fui operada de urgencia estuve en coma quede con una eleostomia. Cuando estuve en coma y desperté y recordé que mi hija estuvo todo el tiempo a mi lado y me decía que no sufra mas y que no me podía quedar tenía que volver para estar con su hermanito. Siento que ella está en cada paso que doy y que hay un proposito de que siga en esta vida". afirma la mamá.

Cuando recuerda a su hija dice: "Luna era fanática de los animales, tenía su perro, su conejo y un gatito. Le encantaba tomar mate, hacer artesanía como pintar y decorar cajas, botellas. Ella todo lo reciclaba, le encantaba cocer a máquina salir al cine con su familia y amigas. El último tiempo queria hacer muchas cosas como seguir estudiando, hacer capacitaciones"

A Marisa le resulta didicil recordar los que pasó: "la citó en el centro de Tigre, le suministró alcohol y la llevó a un raid donde la intercambiaba como mercancia. Teniendola inconciente por mas de ocho horas, al final la lleva a su casa donde la esperaban tres hombres mas quienes tambien fueron imputados en el juicio por abuso sexual seguido de muerte".

.

" Desde la cárcel se hizo una cuenta de faceboock trucha con el nombre por Adrian Osorio. Seguro que capta a otras chicas" , sospecha la mamá.

"Sentimos mucha frialdad por parte de el, nunca nos miró pidiendo una disculpas por la que hizo", afirma.