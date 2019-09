El cuñado de Jonatan Sagardoy, el inocente asesinado el 31 de agosto último en la localidad de Villa Ballester, encontró este martes una bala en la caja de la camioneta de la víctima que se presume no fue hallada en su momento por los peritos que revisaron el vehículo.



Se trata del primer proyectil que ahora queda secuestrado en el marco de la causa, ya que la bala que mató a Sagardoy y que supuestamente había quedado alojada dentro de su cuerpo, no pudo ser extraída en el hospital donde atendieron en la víctima ni fue recuperada luego en la operación de autopsia.



El hallazgo de la bala se produjo esta mañana cuando Oscar Olivieri, cuñado de la víctima evisó a fondo la caja de la camioneta Peugeot Partner de su cuñado, que ya le había sido entregada a la familia después de las pericias.

"Me puso a buscar a fondo, corrí los asientos y encontré la bala en el piso de chapa de la camioneta, junto a algunos fragmentos de vidrio de la luneta trasera. Yo sabía que no podía ser que no apareciera la bala, pensé que estaría entre la ropa y las cosas que había y la encontré", contó Olivieri, quien de inmediato se comunicó con la Policía y la fiscalía para que vayan a secuestrar el proyectil.

La camioneta de la víctima en donde se encontró la bala.



Fuentes de la investigación revelaron que la presunción a partir del sitio del hallazgo es que ese sea el proyectil que destrozó la luneta trasera, hirió al amigo de Sagardoy que lo acompañaba en el asiento trasero y, luego de algún rebote, quedó en el piso del vehículo.



Esta bala es la primera que quedará incautada en el expediente que tiene a su cargo el fiscal de San Martín a cargo de la investigación, Fabricio Iovine.



Es que si bien en la historia clínica del Hospital Eva Perón, donde fue atendido hasta que murió tras dos días de agonía, figuraba que el paciente tenía el proyectil alojado en el cuerpo, cuando el cadáver fue sometido a la autopsia, los forenses no lo hallaron.



Iovine convocó a declarar ayer a los médicos del hospital que trataron a herido y la profesional que lo operó afirmó que la bala estaba alojada en la pared abdominal y no la pudieron extraer.



Las tomografías secuestradas de la historia clínica también revelan que el proyectil estaba dentro del cuerpo, por lo que ahora Iovine le tomará declaración a los médicos forenses de la Policía Científica que practicaron la autopsia para aclarar qué pasó con esa bala.



Al declarar y admitir parte de su participación en el hecho, el principal imputado, Guillermo Nicolás Gómez, reconoció que bajó a increpar a Sagardoy con un arma y se refirió a ella como "la 40", al aludir al calibre de la pistola que, según dijo, él nunca disparó, pero tomó de la camioneta en la que viajaba.



Por el caso hay dos dos detenidos: Gómez, quien está sindicado como el autor material del homicidio, y Leandro Morales, alias "Búfalo", quien admitió que participó de la persecución de Sagardoy con su moto pero no estar armado.

Pero además, hace cuatro días que está prófugo un tercer implicado, identificado como Cristian Biasutti, quien según la investigación, viajaba junto a Gómez en otra camioneta Partner,como la de la víctima, y se sospecha podría ser el dueño del arma.



El hecho ocurrió a las 0.20 del 31 de agosto pasado en la esquina de Montevideo y San Pedro, de Villa Ballester, partido de San Martín, donde Sagardoy llegó en su camioneta Partner gris para asistir a un encuentro con amigos.



Cuando frenó, fue rodeado por cuatro vehículos de los que bajaron dos personas a intimidarlo, pero aceleró creyendo que se trataba de un robo y sin mediar palabra le efectuaron un disparo que le ingresó por la axila derecha, y luego un segundo balazo que le destrozó la luneta trasera e hirió a un amigo que lo acompañaba.



Herido, Sagardoy condujo hasta el hospital Eva Perón, donde agonizó dos días y murió el 2 de septiembre por la tarde.



Los propios allegados a la víctima acercaron a los investigadores a uno de los participantes del hecho, que confesó que salieron a perseguir la camioneta de Sagardoy pensando que se trataba de un ladrón que hacía 15 días había querido robar la casa de uno de ellos, pero que se habían confundido de persona.