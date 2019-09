"Para una madre no hay dolor más grande que perder un hijo. Hoy me tocó pero le pido a él que me indique el camino correcto". Gilda es la madre de Jonatan Ezequiel Sagardoy, el joven de 33 años brutalmente asesinado por una patota que lo confudió con un delincuente en la localidad bonaerense de Villa Ballester.

La mujer relató lo que fueron los días de agonía de Jonatan, quien estuvo en coma inducido tras salir de una operación para salvarle la vida. "Mi hijo se desvanece en el hospital. Lo subieron al quirófano, estuvo 6 horas ahí. Él nunca pudo relatar nada de lo ocurrido. Los médicos me dijeron que estaba luchando que era fuerte y joven. Pero la bala tocó muchos órganos vitales, se desangró. 10 litros de sangre le pusieron", relató angustiada.

"Estamos destrozados muy dolidos, me pregunto cómo estoy en pie y pienso que es la fuerza de Jonatan que me dice que esté haciendo justicia por él", continuó relatando. En tanto, sobre la causa, pidió "que pague el que hizo esto". "Se entregó uno y está detenido. Pero no fue el solo: hay cómplices y están todos identificados", agregó.

En tanto, agregó que este viernes realizarán una marcha en la puerta de la Comisaría 9na, a las 20 horas: "Convocamos a todos a apoyarnos. Creo en la justicia de Dios y después en la de los hombres".