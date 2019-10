Los vecinos de la localidad bonaerense de Punta Indio están conmocionados por la desaparición de Abril Caballé, una nena de 10 años que fue vista por última vez hace dos días en un balneario de la zona. Su vecina Victoria aseguró a Crónica HD que denunció a la madre de la menor por "abandono", ya que le negaba "medicamentos y ciertos alimentos" y dejaba que andaran "descalzas, llenas de barro y con la ropa percudida".

En los últimos días, la policía allanó en cuatro ocasiones la casa de Victoria y secuestró su celular como parte de la búsqueda de la menor. La mujer contó que había radicado una denuncia el pasado 18 de julio contra Magdalena, la mamá de Abril, por "abandono"; y resguardó a la nena durante 48 horas porque "había escapado de su casa".

"La madre tiene delirios místicos", aseguró luego de relatar como Magdalena tuvo a "agua con limón durante dos días" a su hija porque "no cree en la medicación". También indicó que sus nenas iban con "la ropa media percudida al colegio", andaban "descalzas y llenas de barro" y "les negaba ciertos alimentos".

Victoria también detalló que la mamá es parte de "la comunidad hippie" y que decía que Abril "iba a tener un poder sexual con los hombres", que "era rebelde, manipuladora y una victimaria" con "sólo 10 años".

Visiblemente afectada, la vecina además reveló que Abril le había contado que "ella y su hermanita fueron abusadas sexualmente por su padrastro". "No sabía qué más hacer, yo ya había hecho una denuncia. Ella no quería regresar a su casa. Se escapó varias veces, venía a mi casa y jugaba con mis hijos. Antes que pasara esto (la desaparición), me dijo que estaba aterrorizada y que su mamá no estaba para nada bien", confió.

"Ella y su hermanita fueron abusadas sexualmente por su padrastro", denunció la mujer en diálogo con Crónica HD.

Debido a su vínculo con la nena, Victoria es investigada en la causa. Al respecto, señaló a los pesquisas: "Que busquen por toda la casa, no van a encontrar nada. Declaré ocho horas. Quería ver bien a Abril, la consideraba una hija. No soy la primera persona a la que pide ayuda".

Por otro lado, señaló que si bien pidió "la guarda provisoria" de la menor, se la negaron porque "tiene sus abuelos maternos vivos". "(La mamá de Abril) los odiaba porque también la denunciaron", agregó.

Abril desapareció luego de salir a buscar una muñeca que olvidó en el balneario El Pericón, donde había paseado con su mamá. Ellas vivían en una casa a unos 30 metros de esa zona junto a la actual pareja de la mujer.

Según informaron fuentes policiales, la menor se mudó con su madre hace 10 días por una decisión de la Justicia. Con anterioridad, residía en City Bell con sus abuelos maternos.