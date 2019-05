El sangriento hecho, que fue primicia de Cronica.com.ar, ocurrió en la localidad bonaerense de González Catán. El detenido, menor de edad, está acusado de ser el autor de los disparos.



Jimena, madrina de uno de los hijos de la víctima, dialogó con Crónica.



"Yo sólo escuché dos disparos, cuando salí lo encontré en el suelo. No sé qué pasó, cómo fue... pero destruyeron una familia".



"Lo único que sé es que no se puede caminar tranquilo. Después de las 18hs. prácticamente no podés salir de tu casa. La policía no aparece", destacó Jimena. Y agregó: "No hay Justicia, no hay seguridad, no hay nada, no somos nada".



La víctima fatal es el oficial Cristian Maximiliano Bruno, de 30 años, ultimado de al menos dos balazos cuando iba en su moto a comprar comida. Los marginales hyueron y sólo le robaron su arma reglamentaria.