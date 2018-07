Horas después de que los jueces condenaran a Nahir Galarza a la pena máxima de prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, el abogado de la joven se encargó de comunicarle la noticia y reveló cuál fue la reacción de la detenida.

La condenada recibió la noticia horas después y aislada en una celda de la Comisaría del Menor y la Mujer en donde se encuentra alojada desde que confesó el crimen, cometido el 29 de diciembre de 2017.

Uno de los abogados de la defensa, Horacio Dargainz, fue el elegido para comunicarle a Galarza que fue condenada a prisión perpetua y que estará en la cárcel hasta sus 54 años.

Fuentes cercanas manifestaron que Nahir, al escucharla noticia, "ni se inmutó, se mantuvo en un silencio absoluto".

En tanto, su padre Marcelo Galarza manifestó que no le permitieron ver a su hija ni cinco minutos después de la condena y expresó: "No creo en una perpetua, me parece una barbarie. Espero que esten contentos con este circo".