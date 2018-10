El accidente

Declaraciones del abogado

Las cámaras de seguridad de la Autopista Illia del barrio porteño de Retiro revelaron como fue asesinadoen una presunta discusión de tránsito. Según las imágenes él y un amigo se bajaron del auto y abordaron al prefecto.En los momentos previos, el cabo primero de la Prefectura Navaldeclaró que cree que hizo una maniobra que habría enfurecido a Cutrera con el que se encuentra finalmente en la cabina de telepeaje.Acosta declaró que comenzaron a atacarlo a golpes de puño e ingresaron medio cuerpo adentro de su auto mientras tenía el cinturón puesto, su arma en la cintura y su familia lo acompañaba, por lo que se asustó.Luego, alegó que intentó disuadirlos pero al arma se disparó accidentalmente porque tenía el seguro puesto. En este sentido, agregó que temió por la vida de su familia.Finalmente, cuando vio desplomarse al Cutrera, se bajó del auto y pidió que nadie lo toque mientras llamaba al 911. Si bien esta es la versión del prefecto, resta que la Justicia perite el arma para determinar si su testimonio es verídico y efectivamente, el arma se disparó sola.Según el abogado del acusado,, el prefecto no declaró nada que no se vea en el video. "Él estaba entrando en el peaje y se le apagó el auto. Siente que es embestido por un auto de atrás, se dio vuelta para ver que pasaba y ya tenía a un sujeto encima suyo que le dio un golpe en la nuca", manifestó."Su esposa comenzó a gritar que era un robo y ocurrió en una fracción de segundos. No tenía posibilidad de acelerar e irse porque el auto se le apagó. El video no hace más que confirmar lo que declaró. No hay contradicciones", concluyó.