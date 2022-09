En 1996 murió de un balazo en la cabeza el padre de Nicolás Pachelo, principal acusado del crimen de María Marta García Belsunce, para la Justicia su muerte se trató de un suicidio y cerró el expediente.

26 años después los fiscales del juicio por el crimen de la socióloga cometido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar denunciaron al imputado por la muerte de Roberto Pachelo. Esto es base a los dichos de los testigos.

"Si lo hubiesen investigado bien esa muerte, María Marta estaría viva", dice a Cronica.com.ar una fuente con acceso al expediente, que agregó que los fiscales hicieron una reevaluación de lo actuado, sumado a los testimonios del juicio y plantaeron por qué no está prescripta la causa. Además solicitaron una bateria de medidas y que se lo indague Nicolás Pachelo por homicidio agravado por el vínculo.

El pedido fue realizado por los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González fue presentado formalmente ante el Juzgado de Garantías 5 de Tigre, a cargo de Diego Martínez.

Si bien el homicidio agravado prescribe a los 15 años, la comisión de otro delito la interrumpe.



La muerte de Pachelo padre fue en 1996 por lo tanto prescribía en el 2011. Los fiscales planetaron que en 2003/2004 cometió robos. A partir de ahi, prescribía en 2019. Pero, según el análisis de los representates del ministerio público en diciembre dd 2015 lo detuvieron acusado de vender droga. Fue acusado por el homicidio de María Marta. De esta manera prescribe en 2030.

En el escrito que presentó la fiscalía., al que tuvo acceso Cronica.com.ar, sostiene que se advirtió la existencia de diversos testimonios que guardarían relación directa e inmediata de Nicolás Pachelo con la muerte de de su padre, de entonces 51 años, quien según consta en la causa se suicidó el 10 de enero de 1996 en su vivienda del partido de Pilar.

Entre las pruebas presentadas está el resultado de autopsia en la que se detalla que no se hallaron rastros de deflagración de pólvora en las manos de Pachelo padre, quien fue encontrado muerto con un disparo en por su hermano Rodolfo, su cuñado Osvaldo Lyzz, su hijo Nicolás y un amigo.

Según declaron en aquel momento, al no recibir respuesta del hombre, ingresaron por una ventana a la casa y lo hallaron "tendido sobre su cama, boca arriba, con un arma en su mano derecha cerca de la cabeza". La vivienda estaba odernada.

Rodolfo Pachelo dijo en aquel entonces que su sobrino Nicolás y su entonces esposa, Inés Dávalos, vivían entonces con Roberto y que el día que éste supuestamente se suicidó ellos "dijeron no haber escuchado nada". Recordó que Nicolás lo había llamado para avisarle que había intentado despertar a su padre pero que no lo había logrado porque estaba encerrado en su habilitación, lo que le resultó "extraño".

También recordó que un mes antes Nicolás había tenido un episodio violento en las oficinas de su padre, a quien intentó agredir mientras gritaba "lo voy a matar". Todo esto fue señalado en el escrito presentado por los fiscales ante el juez.

Nicolás Pachelo en una de las audiencias.Foto Télam.



Entre los testimonios realizados en el juicio a María Marta está el de su hermano Francisco Pachelo que lo definió; "es un asesino".

"Sé que es un asesino porque mató a mi padre. No me cabe ninguna duda de que mató a Roberto Pachelo", aseguró el testigo ante Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.



Otro de los testimonios es el de Jacqueline Barbará, esposa de Roberto. Ella crió desde muy chico a Nicolás. Cuando declaró ella pidió que el imputado sea retirado del recinto porque le tenía "pánico y terror". Si bien el tribunal no aceptó pero sí permitió que la mujer se sentara de cara a los fiscales, dando así la espalda al acusado.

"Yo no le tengo miedo a Nicolás. Le tengo miedo a lo que puede hacer con mis nietos o mis hijos. Mi vida ya me la destruyó. Mi vida sin Roberto fue otra", aclaró la testigo.

El hermano menor de Nicolás Pachelo, Francisco el día que fue a declarar. Foto Télam.



Barbará habló de la mala relación entre Nicolás y su padre Roberto. Lo acusó de ser el asesino de su esposo. “Nunca me comí el tema del suicidio. Pienso que lo mató Nicolás”, afirmó la mujer, quien tuvo dos hijos con Roberto.

Recordó que su suegro dijo: “Me lo mató este hijo de puta”, en referencia a su nieto mayor.



“Quiero terminar esto de una buena vez por todas, es un karma que llevo hace 30 años, soy la única que habla permanentemente de la muerte de Roberto y del horror de García Belsunce, no puedo parar de hablar de eso”, agregó.

Mariano Maggi, dueño de una agencia de compra y venta de autos de Pilar dijo que conoció a Pachelo de adolescente por la relación que había entre su padre y el del acusado, que se dedicaba al automovilismo.



Maggi afirmó que en 2000 Pachelo le compró una camioneta Jeep Grand Cherokee que tenía en consignación valuada en 25.000 dólares y que el problema se dio cuando advirtió que lo había estafado porque le pagó con cuatro cheques que fueron rebotados.

Le reclamó el dinero y declaró que recibió en su celular una llamada de Pachelo. "Si yo tuve los huevos de matar a mi padre, imaginate que matarte a vos o a tu vieja para mí no significa nada", sostuvo el testigo que le dijo el impuntado. En este caso los fiscales lo tomaron como nueva prueba surgida durante el juicio por el crimen de María Marta.



Otra prueba que los fiscales mencionaron contra Pachelo es el testimonio aportado por un empleado de la tosquera de Roberto, quien aseguró que Nicolás "no tenía ningún sentimiento" hacia su padre y que lo vio dispararle a unas fotos que tenía con su imagen.





Pachelo negó lo que sostenían los testigos en sus indagatorias y dijo sentirse "atacado" por los fiscales.